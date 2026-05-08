Зараза с хвостом! Данные BIOR пугают

Кроме того, у 7% грызунов обнаружен пан-хантавирус. В том числе специалисты выявили потенциально опасный для людей хантавирус Dobrava-Belgrade. Возбудители болезни Лайма чаще находили у крыс. В отдельных случаях у грызунов также обнаружили антитела к токсоплазмозу и карликового цепня Hymenolepis nana, имеющего значение для зоонозов.

При этом BIOR не выявил в исследованных популяциях возбудителей туляремии, гепатита E, Ку-лихорадки и трихинеллёза. В институте отмечают, что результаты мониторинга всё равно показывают высокую распространённость зоонозных заболеваний как в городах, так и в сельской местности.

«Грызуны являются значимым резервуаром инфекций, а высокая распространённость лептоспироза в их популяции объясняет ранее наблюдавшийся рост заболеваемости среди людей», - подчеркнула директор BIOR Ольга Валциня.

По её словам, возбудители инфекций могут попадать в окружающую среду с выделениями грызунов. Поэтому риск заражения есть не только при контакте с загрязнённой водой, но и при употреблении недостаточно обработанных продуктов, если они хранились в местах, доступных для грызунов.

Всего в рамках мониторинга в Латвии исследовали 129 грызунов, включая мышей, крыс и водяную полёвку. Образцы проверяли на наличие зоонозно значимых бактерий, вирусов и паразитов с помощью молекулярных, серологических и паразитологических методов.

Лептоспироз передаётся от животных человеку. Его вызывают бактерии лептоспиры, которые могут сохраняться во внешней среде неделями и даже месяцами, особенно во влажных и прохладных условиях. Заражённые животные выделяют лептоспиры с мочой.

Хантавирус обычно распространяется от инфицированных грызунов и может вызывать нарушения дыхания и работы сердца, а также геморрагическую лихорадку.