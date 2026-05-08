Аренда в Риге побила рекорд: уже 938 евро в месяц

Редакция PRESS 8 мая, 2026 17:07

Важно 0 комментариев

Средняя арендная плата за квартиры в Риге достигла нового рекорда - 938 евро в месяц без коммунальных платежей. Об этом свидетельствует последний отчёт Arco Real Estate о рынке аренды жилья в 2025 году, пишет Latvijas Avīze.

Рост средней цены в основном обеспечивают квартиры в новостройках с удачным расположением и хорошим благоустройством, а также жильё в капитально перестроенных и обновлённых домах. В других городах Латвии, где предложений для аренды заметно меньше, цены не доходят до рижского уровня.

Руководитель отдела аренды жилых помещений Arco Real Estate Эдгар Даргис объясняет подорожание тем, что в прошлом году на рынке всё чаще появлялись отремонтированные и благоустроенные квартиры. Люди, ищущие жильё, соглашались снимать их и за более высокую плату.

Наибольшая активность на рынке аренды наблюдалась в марте, апреле и мае. В этот период местные жители и иностранцы чаще всего искали одно- и двухкомнатные квартиры по цене от 400 до 600 евро в месяц без коммунальных платежей.

Самыми востребованными были меблированные двухкомнатные квартиры площадью от 45 до 60 квадратных метров. Их цена составляла от 11 до 15 евро за квадратный метр, или в среднем от 580 до 780 евро в месяц без коммунальных счетов.

Одним из самых популярных районов для аренды остаётся Агенскалнс. В прошлом году там появилось много предложений как в обновлённых домах, так и в новых проектах.

В новостройках аренда двухкомнатных квартир площадью от 40 до 60 квадратных метров составляла от 14 до 20 евро за квадратный метр. Трёхкомнатные квартиры площадью от 60 до 90 квадратных метров сдавались по цене от 12 до 18 евро за квадратный метр.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

