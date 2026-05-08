Аренда в Риге побила рекорд: уже 938 евро в месяц

Средняя арендная плата за квартиры в Риге достигла нового рекорда - 938 евро в месяц без коммунальных платежей. Об этом свидетельствует последний отчёт Arco Real Estate о рынке аренды жилья в 2025 году, пишет Latvijas Avīze.

Рост средней цены в основном обеспечивают квартиры в новостройках с удачным расположением и хорошим благоустройством, а также жильё в капитально перестроенных и обновлённых домах. В других городах Латвии, где предложений для аренды заметно меньше, цены не доходят до рижского уровня.

Руководитель отдела аренды жилых помещений Arco Real Estate Эдгар Даргис объясняет подорожание тем, что в прошлом году на рынке всё чаще появлялись отремонтированные и благоустроенные квартиры. Люди, ищущие жильё, соглашались снимать их и за более высокую плату.

Наибольшая активность на рынке аренды наблюдалась в марте, апреле и мае. В этот период местные жители и иностранцы чаще всего искали одно- и двухкомнатные квартиры по цене от 400 до 600 евро в месяц без коммунальных платежей.

Самыми востребованными были меблированные двухкомнатные квартиры площадью от 45 до 60 квадратных метров. Их цена составляла от 11 до 15 евро за квадратный метр, или в среднем от 580 до 780 евро в месяц без коммунальных счетов.

Одним из самых популярных районов для аренды остаётся Агенскалнс. В прошлом году там появилось много предложений как в обновлённых домах, так и в новых проектах.

В новостройках аренда двухкомнатных квартир площадью от 40 до 60 квадратных метров составляла от 14 до 20 евро за квадратный метр. Трёхкомнатные квартиры площадью от 60 до 90 квадратных метров сдавались по цене от 12 до 18 евро за квадратный метр.