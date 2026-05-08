LAT Вс, 24. Мая
В деле Америкса снова всплыл откат. 19 000 евро в месяц

Редакция PRESS 8 мая, 2026 17:00

Бывший заместитель мэра Риги Андрис Америкс в Экономическом суде категорически отрицал вину по делу о требовании крупной взятки группой лиц по предварительному сговору.

После того как прокурор зачитал обвинение по делу о взятке за благоприятные для перевозчика «Рижское микроавтобусное сообщение» изменения, Америкс заявил, что он «и близко не был к этому делу».

На следующем заседании, назначенном на 2 июня в 11:00, планируется допросить бывшего косвенного владельца RMS Александра Брандавса.

По версии обвинения, Америкс, будучи заместителем председателя Рижской думы, вместе с другим государственным должностным лицом договорился потребовать взятку у Брандавса. По данным LETA, вторым фигурантом является бывший мэр Риги, нынешний депутат Европарламента Нил Ушаков.

Следствие считает, что в сентябре 2017 года Ушаков и Америкс предложили Брандавсу добиться изменений в нормативных актах. Эти изменения позволили бы применять в микроавтобусах RMS такие же льготы на проезд для отдельных категорий пассажиров, какие действовали в транспорте «Ригас сатиксме».

По версии обвинения, такие поправки были выгодны компании и Брандавсу: они могли увеличить число пассажиров на маршрутах, а вместе с этим доходы и прибыль перевозчика. За это, как утверждает обвинение, Ушаков и Америкс потребовали 50% от финансирования Рижской думы, которое RMS получала бы за перевозку льготных пассажиров.

После расчётов Брандавс, согласно обвинению, согласился дать взятку. Он был готов платить 45% безналичными переводами или 30% наличными от полученного финансирования.

В итоге участники, по версии обвинения, договорились о выплатах наличными в размере 30%. С учётом среднего числа льготных пассажиров предполагалось, что взятка составит не менее 19 000 евро в месяц.

В 2024 году Европарламент не поддержал снятие парламентского иммунитета с Ушакова и Америкса, который тогда также был депутатом Европарламента. Позже Ушаков снова прошёл в Европарламент, а Америкс в выборах не участвовал.

Генеральный прокурор Арминс Мейстерс ранее заявил Латвийскому телевидению, что прокуратура намерена повторно обратиться в Европарламент по вопросу снятия иммунитета с Ушакова.

Из основного дела также выделен процесс против Ушакова. Он сейчас приостановлен. Подозрения против него связаны не только с требованием взятки, но и со злоупотреблением служебным положением.

По этому же эпизоду в злоупотреблении служебным положением обвиняются бывший председатель правления «Ригас сатиксме» Леонс Бемхенс и бывший исполняющий обязанности директора Департамента сообщения Рижской думы Эмилс Якринс. «Ригас сатиксме» и Рижское самоуправление считают себя потерпевшими и оценивают ущерб в десять миллионов евро.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

