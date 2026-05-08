В деле Америкса снова всплыл откат. 19 000 евро в месяц

После того как прокурор зачитал обвинение по делу о взятке за благоприятные для перевозчика «Рижское микроавтобусное сообщение» изменения, Америкс заявил, что он «и близко не был к этому делу».

На следующем заседании, назначенном на 2 июня в 11:00, планируется допросить бывшего косвенного владельца RMS Александра Брандавса.

По версии обвинения, Америкс, будучи заместителем председателя Рижской думы, вместе с другим государственным должностным лицом договорился потребовать взятку у Брандавса. По данным LETA, вторым фигурантом является бывший мэр Риги, нынешний депутат Европарламента Нил Ушаков.

Следствие считает, что в сентябре 2017 года Ушаков и Америкс предложили Брандавсу добиться изменений в нормативных актах. Эти изменения позволили бы применять в микроавтобусах RMS такие же льготы на проезд для отдельных категорий пассажиров, какие действовали в транспорте «Ригас сатиксме».

По версии обвинения, такие поправки были выгодны компании и Брандавсу: они могли увеличить число пассажиров на маршрутах, а вместе с этим доходы и прибыль перевозчика. За это, как утверждает обвинение, Ушаков и Америкс потребовали 50% от финансирования Рижской думы, которое RMS получала бы за перевозку льготных пассажиров.

После расчётов Брандавс, согласно обвинению, согласился дать взятку. Он был готов платить 45% безналичными переводами или 30% наличными от полученного финансирования.

В итоге участники, по версии обвинения, договорились о выплатах наличными в размере 30%. С учётом среднего числа льготных пассажиров предполагалось, что взятка составит не менее 19 000 евро в месяц.

В 2024 году Европарламент не поддержал снятие парламентского иммунитета с Ушакова и Америкса, который тогда также был депутатом Европарламента. Позже Ушаков снова прошёл в Европарламент, а Америкс в выборах не участвовал.

Генеральный прокурор Арминс Мейстерс ранее заявил Латвийскому телевидению, что прокуратура намерена повторно обратиться в Европарламент по вопросу снятия иммунитета с Ушакова.

Из основного дела также выделен процесс против Ушакова. Он сейчас приостановлен. Подозрения против него связаны не только с требованием взятки, но и со злоупотреблением служебным положением.

По этому же эпизоду в злоупотреблении служебным положением обвиняются бывший председатель правления «Ригас сатиксме» Леонс Бемхенс и бывший исполняющий обязанности директора Департамента сообщения Рижской думы Эмилс Якринс. «Ригас сатиксме» и Рижское самоуправление считают себя потерпевшими и оценивают ущерб в десять миллионов евро.