Депутат ЕП отметила, что ранее в воздушное пространство Латвии входили как российские, так и украинские дроны. По ее мнению, такие инциденты будут продолжаться. Калните объяснила, что часть из них создана намеренно, чтобы проверить реакцию стран-членов Европейского союза (ЕС) и посеять страх среди населения, однако часть — это несчастные случаи, в том числе из-за электронной войны.

Калните упомянула, что на совместном заседании комитетов ЕП она спросила генерального секретаря НАТО Марка Рита, что он будет делать в течение своего срока полномочий, чтобы защитить страны Балтии и восточный фланг НАТО от возможной агрессии со стороны России. Райт, как сообщается, подчеркнул, что необходимо постоянно посылать четкий сигнал о том, что в случае нападения сопротивление окажут не только латвийские вооруженные силы, но и весь альянс.

Депутат Европарламента подчеркнула, что в НАТО и ЕС нет граждан или стран «второго сорта». По ее мнению, важно осознавать, что коллективная оборона действительно является общей, и все государства-члены связаны между собой. Калните подчеркнула, что необходимо продолжать меры по укреплению восточного фланга, особенно после региональных нарушений безопасности. Депутат Европарламента отметила, что от руководства НАТО следует требовать конкретных действий и стабильных оборонных возможностей.

Заместитель руководителя фракции Европейской народной партии и руководитель рабочей группы по иностранным делам Анджей Халицкий выразил надежду, что в перспективе в новом бюджете ЕС должен быть предусмотрен фонд для приграничных регионов, предприятиям и местным сообществам, чтобы способствовать конкурентоспособности бизнеса и обеспечить лучший уровень жизни.

Политик подчеркнул, что без защиты восточной границы Европа не будет в безопасности, и отметил, что сегодня в Варшаве, Польша, подписывается соглашение о безопасности между правительством и Европейской комиссией по реализации физической защиты границы, включая такие проекты, как, например, «Европейская стена дронов» и «Восточный щит».

Он отметил, что гибридная война является повседневной реальностью в восточной части Европы — атаки дронов, кампании дезинформации и акты саботажа.

Как уже сообщалось, в пятницу в Риге состоялась дискуссия, организованная Рабочей группой по внешней политике фракции Европейской народной партии. Руководителем рабочей группы и инициатором мероприятия является Калните.