Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Вс, 24. Мая
Калниете: часть дронов запускается в Латвию нарочно — проверить реакцию и посеять страх (1)

Редакция PRESS 8 мая, 2026 16:42

Вторжение беспилотного летательного аппарата в воздушное пространство Латвии в четверг — не первый подобный случай в стране и является прямым следствием агрессии со стороны России, подчеркнула депутат Европейского парламента (ЕП) Сандра Калниете (Новое единство), открывая в Риге дискуссию «Будущее европейской безопасности: перспектива с восточного фланга».

Депутат ЕП отметила, что ранее в воздушное пространство Латвии входили как российские, так и украинские дроны. По ее мнению, такие инциденты будут продолжаться. Калните объяснила, что часть из них создана намеренно, чтобы проверить реакцию стран-членов Европейского союза (ЕС) и посеять страх среди населения, однако часть — это несчастные случаи, в том числе из-за электронной войны.

Калните упомянула, что на совместном заседании комитетов ЕП она спросила генерального секретаря НАТО Марка Рита, что он будет делать в течение своего срока полномочий, чтобы защитить страны Балтии и восточный фланг НАТО от возможной агрессии со стороны России. Райт, как сообщается, подчеркнул, что необходимо постоянно посылать четкий сигнал о том, что в случае нападения сопротивление окажут не только латвийские вооруженные силы, но и весь альянс.

Депутат Европарламента подчеркнула, что в НАТО и ЕС нет граждан или стран «второго сорта». По ее мнению, важно осознавать, что коллективная оборона действительно является общей, и все государства-члены связаны между собой. Калните подчеркнула, что необходимо продолжать меры по укреплению восточного фланга, особенно после региональных нарушений безопасности. Депутат Европарламента отметила, что от руководства НАТО следует требовать конкретных действий и стабильных оборонных возможностей.

Заместитель руководителя фракции Европейской народной партии и руководитель рабочей группы по иностранным делам Анджей Халицкий выразил надежду, что в перспективе в новом бюджете ЕС должен быть предусмотрен фонд для приграничных регионов, предприятиям и местным сообществам, чтобы способствовать конкурентоспособности бизнеса и обеспечить лучший уровень жизни.

Политик подчеркнул, что без защиты восточной границы Европа не будет в безопасности, и отметил, что сегодня в Варшаве, Польша, подписывается соглашение о безопасности между правительством и Европейской комиссией по реализации физической защиты границы, включая такие проекты, как, например, «Европейская стена дронов» и «Восточный щит».

Он отметил, что гибридная война является повседневной реальностью в восточной части Европы — атаки дронов, кампании дезинформации и акты саботажа.

Как уже сообщалось, в пятницу в Риге состоялась дискуссия, организованная Рабочей группой по внешней политике фракции Европейской народной партии. Руководителем рабочей группы и инициатором мероприятия является Калните.

Комментарии (1)

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0! (1)

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат? (1)

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах (1)

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев (1)

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года (1)

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (1)

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года (1)

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

