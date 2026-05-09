Как в кино: в Германии освободили заложников в банке, но преступники скрылись

В полиции Кобленца полагают, что злоумышленник или злоумышленники скрылись с места преступления "пока неизвестным маршрутом" еще в утренние часы - сразу после того, как заперли людей в хранилище. Обыски рядом с местом происшествия не принесли результатов, описание подозреваемых пока отсутствует. Оперативные мероприятия продолжаются, освобожденным заложникам оказывают помощь, сообщил представитель правоохранительных органов. Удалось ли преступникам похитить наличные или каки-либо ценности, он не уточнил.

Информация о захвате заложников в Зинциге поступила в полицию в 9 утра. Сообщалось, что среди заложников - водитель инкассаторского автомобиля. В ходе полицейской операции был оцеплен центр города, жителям этого района было запрещено покидать свои дома.