В соцсетях разгорелась резкая дискуссия из-за отпуска министра обороны Андриса Спрудса на фоне сообщений о чужих дронах, вошедших в воздушное пространство Латвии. Поводом стала публикация, автор которой возмутилась тем, что глава оборонного ведомства уходит в отпуск именно в момент, когда от властей ждут быстрых и ясных действий.

«Подождите, что??? Спрудс сматывает удочки и с завтрашнего дня уходит в отпуск?! Серьёзно???» - написала автор публикации, отметив также премьер-министра Эвику Силиню и президента Эдгара Ринкевича.

По её словам, когда в страну входят чужие дроны, общество вправе ждать от ответственных должностных лиц не формального присутствия в календаре, а реального включения в кризис.

«Министр обороны в такой момент просто решает сбежать вместо того, чтобы отменить отпуск и решать возникшую ситуацию? Насколько глубока яма, в которой мы находимся?» - говорится в публикации.

В комментариях мнения резко разделились. Часть пользователей считает, что в такой ситуации министр не должен уходить в отпуск. Один из комментаторов пишет, что руководителей госучреждений обычно не отпускают отдыхать, когда начинается «бардак», а при необходимости даже отзывают из отпуска.

Другие увидели в ситуации тревожный сигнал о качестве госуправления. В обсуждении звучали реплики: «Меня вообще в этой стране уже ничто не удивляет…» и «Если в Латвии начнётся война, то вся верхушка быстро исчезнет».

При этом часть участников дискуссии защищает Спрудса. Они указывают, что распоряжение об отпуске могло быть подписано заранее, ещё до того, как инцидент с дронами стал предметом широкой общественной реакции. Один из комментаторов спрашивает: «Все как будто притворяются слепыми, не видя, что распоряжение издано 5-го числа?»

Звучит и другой аргумент: оборона государства не должна зависеть от физического присутствия одного политика. «И что он мог бы сделать? Купить больше оборудования для НВС, чтобы те были более способны?» - пишет один из участников обсуждения.

Другой комментатор отмечает: «Министр тоже всего лишь человек, у него есть семья, и они не должны страдать из-за таких событий. Для этого у нас есть армия и генералы, которые гораздо компетентнее действовать в подобных ситуациях».

Но критики считают, что вопрос не только в отпуске, а в доверии. В кризисные моменты от властей ждут не только процедур, но и видимого чувства ответственности. В комментариях звучат короткие оценки: «Не верь словам, верь делам» и «В отставку».

Часть пользователей увязывает ситуацию с претензиями к правящей коалиции и партии «Прогрессивные». Не обошлось и без иронии: «Удивлён, что больничный не взял», - написал один из комментаторов. Другой добавил: «Главное - не смотреть вверх!»