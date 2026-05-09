"Насколько глубоко в …. мы находимся, Силиня, Спрудс и Ринкевич?" Дроны в небе, министр — в отпуске: соцсети кипят

Дроны в Латвии, министр в отпуске: соцсети кипят

В соцсетях разгорелась резкая дискуссия из-за отпуска министра обороны Андриса Спрудса на фоне сообщений о чужих дронах, вошедших в воздушное пространство Латвии. Поводом стала публикация, автор которой возмутилась тем, что глава оборонного ведомства уходит в отпуск именно в момент, когда от властей ждут быстрых и ясных действий.

«Подождите, что??? Спрудс сматывает удочки и с завтрашнего дня уходит в отпуск?! Серьёзно???» - написала автор публикации, отметив также премьер-министра Эвику Силиню и президента Эдгара Ринкевича.

По её словам, когда в страну входят чужие дроны, общество вправе ждать от ответственных должностных лиц не формального присутствия в календаре, а реального включения в кризис.

«Министр обороны в такой момент просто решает сбежать вместо того, чтобы отменить отпуск и решать возникшую ситуацию? Насколько глубока яма, в которой мы находимся?» - говорится в публикации.

В комментариях мнения резко разделились. Часть пользователей считает, что в такой ситуации министр не должен уходить в отпуск. Один из комментаторов пишет, что руководителей госучреждений обычно не отпускают отдыхать, когда начинается «бардак», а при необходимости даже отзывают из отпуска.

Другие увидели в ситуации тревожный сигнал о качестве госуправления. В обсуждении звучали реплики: «Меня вообще в этой стране уже ничто не удивляет…» и «Если в Латвии начнётся война, то вся верхушка быстро исчезнет».

При этом часть участников дискуссии защищает Спрудса. Они указывают, что распоряжение об отпуске могло быть подписано заранее, ещё до того, как инцидент с дронами стал предметом широкой общественной реакции. Один из комментаторов спрашивает: «Все как будто притворяются слепыми, не видя, что распоряжение издано 5-го числа?»

Звучит и другой аргумент: оборона государства не должна зависеть от физического присутствия одного политика. «И что он мог бы сделать? Купить больше оборудования для НВС, чтобы те были более способны?» - пишет один из участников обсуждения.

Другой комментатор отмечает: «Министр тоже всего лишь человек, у него есть семья, и они не должны страдать из-за таких событий. Для этого у нас есть армия и генералы, которые гораздо компетентнее действовать в подобных ситуациях».

Но критики считают, что вопрос не только в отпуске, а в доверии. В кризисные моменты от властей ждут не только процедур, но и видимого чувства ответственности. В комментариях звучат короткие оценки: «Не верь словам, верь делам» и «В отставку».

Часть пользователей увязывает ситуацию с претензиями к правящей коалиции и партии «Прогрессивные». Не обошлось и без иронии: «Удивлён, что больничный не взял», - написал один из комментаторов. Другой добавил: «Главное - не смотреть вверх!»

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (2)

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0! (1)

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат? (1)

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах (1)

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев (1)

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года (1)

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (1)

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года (1)

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

