Соляру перепутали с бензином. Водитель заметил опасную ошибку на станции Neste

На автозаправочной станции Neste на улице Райня в Лиепае перепутали маркировку двух заправочных пистолетов. Ошибку заметил читатель портала liepajniekiem.lv и сообщил, что из-за этого водитель мог случайно залить бензин в дизельный автомобиль.

По словам жителя, на чёрном пистолете была маркировка бензина 95, а на зелёном - маркировка D. Он предположил, что кто-то мог поменять их намеренно.

Портал связался с Neste Latvija. Компания сразу проверила информацию, и она подтвердилась. В Neste заявили, что речь шла не о злонамеренности, а о человеческой ошибке.

«Ошибка касалась только двух маркировок заправочных пистолетов на одной станции, и проблема была немедленно устранена. Чтобы обеспечить нашим клиентам безопасную заправку, после этого мы провели проверку на всех остальных станциях Neste в Лиепае и убедились, что похожих случаев не выявлено», - сообщила представитель Neste Latvija Илзе Перконе.

Компания поблагодарила клиентов за внимательность и призвала сообщать о любых возможных проблемах, замеченных во время посещения заправок. В Neste подчеркнули, что такие сообщения позволяют быстро принимать необходимые меры.