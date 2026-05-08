Школьники со всей Латвии съедутся в Огре на крупнейший командный фестиваль года

Редакция PRESS 8 мая, 2026 18:14

В Финале крупнейшего фестиваля по сплочению классов "Čē Čē Čempionāts", который в течение трех дней с 28 по 30 мая пройдет в природном парке "Ziliе kalni" в Огре, примут участие 480 классов и тысячи школьников из всех регионов Латвии. Больше всего классов в Финал прошло из Сигулдской государственной гимназии (17 классов), 3-й Рижской государственной гимназии (15 классов), 1-й Рижской государственной гимназии (14 классов) и Марупской государственной гимназии (13 классов). Три школы – Кекавская средняя школа, 1-я Вентспилсская государственная гимназия и 1-я Саласпилсская средняя школа – будут представлены 11 классами.

Как сообщают организаторы, в каждой из групп – 6-7-х классов, 8-9-х классов и 10-12-х классов – будут соревноваться по 160 классов. Больше всего классов в Финал прошло из Видземе (204) и Риги (117), далее следуют Курземе (82), Земгале (50) и Латгале (27).

Чтобы пройти в Финал, на первом этапе классы должны были совместно спланировать идеальный классный вечер, который все могли бы провести в дружеской, веселой и сплоченной атмосфере. Тема "Čē Čē Čempionāts" в этом году – дружба в цифровую эпоху, с особым вниманием к дружбе в реальной жизни, несмотря на возможности, предоставляемые цифровой средой.

В свою очередь во втором этапе Финала участникам нужно было создать плакат с призывом сортировать батарейки, подготовить скетч о согласии (от английского слова consent) и снять видео о финансовой грамотности.

"Высокая активность и креативность молодежи стали приятной "головной болью" для нашего жюри, так как ему предстояло выбрать из 1148 классов те, которые примут участие в большом Финале, впервые проходящем в Огре. В Финале классам предстоит продемонстрировать, насколько они сплоченные, творческие, сообразительные и ловкие. Их ждут испытания, в которых одной физической силы будет недостаточно – понадобятся также критическое мышление, умение решать задачи и коммуницировать в напряженных ситуациях. Именно поэтому важно вовлечь всех одноклассников, используя сильные стороны каждого", – отмечает организатор "Čē Čē Čempionāts" Агрис Ренцис.

