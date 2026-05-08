Провал немецкой полиции? Спецназ освободил заложников в банке, но преступники сбежали

Полиция получила сообщение о происшествии около 9:00 утра в пятницу, 8 мая. Сначала сообщалось о захвате заложников. Центр города оцепили, жителей закрытой зоны попросили не выходить из домов. В операции участвовали крупные силы полиции и спецназ.

Через несколько часов спецподразделение вошло в здание банка и расположенные в нём жилые помещения. Внутри нашли двух человек, запертых в хранилище. По данным полиции Кобленца, они не пострадали.

Преступника или преступников в банке не обнаружили. Следствие считает, что они могли скрыться ещё утром - сразу после того, как заперли людей в хранилище. Как именно им удалось уйти, пока неизвестно.

Полиция продолжает розыск. Обыски рядом с местом происшествия результатов не дали. Описания подозреваемых пока нет. Не уточняется и то, удалось ли им похитить деньги или ценности.

Ранее сообщалось, что среди заложников мог быть водитель инкассаторского автомобиля. После освобождения двух человек им начали оказывать помощь.

Операция длилась несколько часов и парализовала центр небольшого города в земле Рейнланд-Пфальц. Угрозы для жителей других районов, по данным полиции, не было.