Провал немецкой полиции? Спецназ освободил заложников в банке, но преступники сбежали

Редакция PRESS 8 мая, 2026 18:37

Важно 0 комментариев

В немецком Зинциге завершилась масштабная полицейская операция после нападения на отделение Volksbank. Двух человек, запертых в банковском хранилище, освободили невредимыми. Преступников в здании уже не оказалось.

Полиция получила сообщение о происшествии около 9:00 утра в пятницу, 8 мая. Сначала сообщалось о захвате заложников. Центр города оцепили, жителей закрытой зоны попросили не выходить из домов. В операции участвовали крупные силы полиции и спецназ.

Через несколько часов спецподразделение вошло в здание банка и расположенные в нём жилые помещения. Внутри нашли двух человек, запертых в хранилище. По данным полиции Кобленца, они не пострадали.

Преступника или преступников в банке не обнаружили. Следствие считает, что они могли скрыться ещё утром - сразу после того, как заперли людей в хранилище. Как именно им удалось уйти, пока неизвестно.

Полиция продолжает розыск. Обыски рядом с местом происшествия результатов не дали. Описания подозреваемых пока нет. Не уточняется и то, удалось ли им похитить деньги или ценности.

Ранее сообщалось, что среди заложников мог быть водитель инкассаторского автомобиля. После освобождения двух человек им начали оказывать помощь.

Операция длилась несколько часов и парализовала центр небольшого города в земле Рейнланд-Пфальц. Угрозы для жителей других районов, по данным полиции, не было.

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

