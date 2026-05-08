Паулс заметил, Вайкуле причесала: как певица Сутугова попала в Кремль

Первая встреча с композитором произошла ещё в детстве, когда Сутугова участвовала в конкурсе молодых талантов «Новые звёзды».

«Я там победила», - рассказала певица.

Этот успех стал началом сотрудничества, которое продолжилось в подростковые годы и позже привело артистку к крупным международным выступлениям.

Одно из самых ярких воспоминаний связано с 2008 годом, когда Сутугова вместе с латвийскими музыкантами выступала в Москве, в Кремле.

«Сейчас об этом говорят очень осторожно, но вспомним старые времена. Это был 2008 год. Мы поехали в Россию, в Кремль. Я до конца всё, что там происходило, особенно за кулисами, осознала только тогда, когда мы летели обратно», - сказала она.

Перед выходом на сцену произошёл неожиданный эпизод. Пока других артистов сопровождали команды ассистентов, причёской Сутуговой занялась Лайма Вайкуле.

«Я не знаю как, но каким-то образом мне делала волосы Лайма Вайкуле, потому что у неё было видение, как должны выглядеть волосы. Она взяла и сделала. Там не было гримёрки, каждый большой гранд приезжал со своей свитой. А я приехала с платьем, и всё», - вспоминает певица.

Техническая сторона концерта её тогда разочаровала: вместо живого исполнения пришлось выступать под запись. По словам Сутуговой, в России это было привычной практикой.

«Конечно, хотелось живьём», - призналась она.