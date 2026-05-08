Немец проиграл битву за лежак в 6 утра — и выиграл почти €1000 в суде (1)

Редакция PRESS 8 мая, 2026 18:40

Всюду жизнь 1 комментариев

На курортах есть особый вид утреннего спорта. Он не входит в Олимпийские игры, но каждый сезон собирает тысячи участников: кто раньше положит полотенце на лежак у бассейна.

Один немецкий турист решил, что с него хватит — и дошёл до суда.

История началась на греческом острове Кос, где мужчина отдыхал с семьёй в августе 2024 года. Пакетный тур стоил €7186, отель был крупный — почти 400 номеров и шесть бассейнов. Казалось бы, место под солнцем должно было найтись.

Но не нашлось.

По словам туриста, каждое утро лежаки у бассейна были заняты полотенцами уже с шести часов утра. Семья не стала участвовать в этой гонке и в итоге почти не могла нормально пользоваться зоной отдыха у бассейна. Мужчина утверждал, что детям приходилось сидеть или лежать на земле, а поиск свободного места каждый день превращался в отдельное испытание.

Самое интересное — в отеле формально было запрещено «бронировать» лежаки полотенцами. То есть правило существовало. Просто, как часто бывает на курортах, между табличкой и реальностью пролегала целая пропасть.

Турист жаловался представителю туроператора и сотрудникам отеля, но, по его словам, эффективных мер не последовало. Тогда он решил, что испорченный отдых — это не просто неприятное воспоминание, а недостаток услуги.

И суд в Ганновере с ним согласился.

Мужчина подал иск против туроператора TUI. Компания уже выплатила ему €350, но турист считал, что этого мало. В итоге суд присудил ему €986,70 — около 15% стоимости поездки. Суд указал, что во время такого отдыха зона у бассейна играет важную роль, а путешественники могут ожидать, что лежаков будет достаточно или что отель будет реально обеспечивать свои правила.

По сути, суд сказал простую вещь: если курорт обещает отдых у бассейна, но бассейн превращается в поле боя полотенец, это уже не просто «ну не повезло». Это может быть проблемой качества услуги.

И здесь начинается самое вкусное.

Почти каждый, кто бывал в больших курортных отелях, видел этот ритуал. Раннее утро, тишина, ещё никто толком не плавает, но лучшие лежаки уже «живут своей жизнью». На них лежат полотенца, книги, кепки, иногда одинокий шлёпанец — всё, что должно обозначать: место занято, хозяин где-то рядом, возможно, ещё спит.

А потом настоящие люди приходят к бассейну — и обнаруживают, что проиграли тем, кто даже не вышел из номера.

Теперь у этой привычки появился неприятный юридический оттенок. Если отель запрещает занимать лежаки, но ничего не делает, когда гости массово нарушают правило, ответственность может лечь не только на отдыхающих с полотенцами, но и на организатора поездки.

Для туроператоров это маленький, но очень громкий сигнал. Лежак у бассейна — вроде бы мелочь. Но когда семья платит больше семи тысяч евро за отпуск, эта мелочь внезапно становится почти тысячей евро компенсации.

Так что в следующем сезоне утренние «полотенечные войны» могут стать немного нервнее.

Потому что теперь где-то в Европе уже есть человек, который не получил лежак — зато получил решение суда.
 
 
 
 
 
 

 
 

