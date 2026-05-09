Радиационный фон в Латвии после пожара у Чернобыля в норме

После лесных пожаров в Чернобыльском заповеднике повышенный уровень радиации в Латвии не зафиксирован. Об этом агентству LETA сообщили в Государственной службе окружающей среды.

Служба получила информацию от ответственного учреждения Украины о пожаре в Чернобыльском заповеднике. Центр радиационной безопасности Государственной службы окружающей среды продолжает непрерывно отслеживать данные радиационного мониторинга в Латвии и других странах.

В службе поясняют, что пожары в лесных районах вокруг Чернобыльской АЭС происходили и раньше. Прежний опыт показывает, что такие случаи не влияли на уровень радиации в Латвии.

Ранее сообщалось, что в пятницу в Украине после падения дронов рядом с Чернобыльской АЭС вспыхнул крупный лесной пожар. Украинские власти заявили, что радиационный фон на месте происшествия находится в пределах нормы. Пожарные пытаются ограничить распространение огня.

Территория вокруг Чернобыльской АЭС в значительной степени заброшена после катастрофы 26 апреля 1986 года. Это была крупнейшая авария в истории гражданской атомной энергетики. Позже на этой территории был создан природный заповедник.