Шмитс: airBaltic по уши в долгах, как и Латвия

По его словам, решение Сейма о выделении займа airBaltic было поступком «разумного, внимательного и заботливого хозяина». Мартиновс заявил, что такой шаг оправдан с учётом нынешних экономических условий и роста цен на авиационное топливо.

Сейм ранее поддержал краткосрочный заём airBaltic на 30 миллионов евро для обеспечения стабильности компании. Основную сумму и проценты авиакомпания должна вернуть до 31 августа 2026 года.

Комментируя возможность возврата займа в срок, Мартиновс сказал, что, исходя из подготовленного правлением плана с графиком погашения, у него есть надежда на такой сценарий. При этом он подчеркнул, что авиация остаётся отраслью высокого риска, где экономические, политические и геополитические события быстро оставляют «следы».

Это не первый случай, когда airBaltic получает финансовую «инъекцию». В Латвии регулярно возвращается спор о том, нужна ли стране эта авиакомпания в нынешнем виде.

Депутат Сейма Дидзис Шмитс в X резко сравнил airBaltic с самой Латвией.

«airBaltic - точная копия Латвии. Маленькая, красивая, милая, по уши в долгах и неконкурентоспособная. Руководство годами блефует перед акционерами, проблемы “решает” заимствованиями. Ожидать, что правительство, которое точно так же управляет страной, может иначе решить вопрос airBaltic или любую другую сложную задачу, - безумие. Когда в дерево попала труха, она захватывает его целиком. Дерево нужно спилить на дрова, химически обработать пень и посадить новое дерево. На это сейчас не хватает сил, поэтому в какой-то момент дерево упадёт само. Сейчас важно подготовить новые саженцы, которые посадят на его место. Над этим и почти только над этим надо работать!» - написал Шмитс.