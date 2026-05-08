Учёные нашли странную причину, почему мы вообще можем жить: всё могло упереться в “правильную густоту” воды

Редакция PRESS 8 мая, 2026 20:27

Наука

Кажется, жизнь во Вселенной зависит от звёзд, планет, кислорода, воды и удачного расстояния до Солнца. Но физики предложили ещё один неожиданный пункт в этом списке: жидкость должна течь правильно.

Не слишком густо.
Не слишком жидко.
Иначе клетки просто не смогли бы нормально работать.

Исследование профессора физики Кости Траченко из Queen Mary University of London было опубликовано в журнале Science Advances. В нём говорится, что фундаментальные физические постоянные — то есть базовые “настройки” Вселенной — могут задавать очень узкое окно, в котором жидкости подходят для жизни. Речь идёт не только о воде в стакане, а о крови, клеточной жидкости и движении молекул внутри живых организмов.

И вот здесь начинается самое интересное.

Жизнь внутри нас — это не статичная картинка из учебника биологии. В клетках всё постоянно движется: питательные вещества должны попадать туда, куда нужно, белки — складываться правильным образом, молекулы — перемещаться в жидкой среде. Если жидкость станет слишком вязкой, этот микроскопический транспорт начнёт буксовать.

Проще говоря, если бы вода в нашем мире вела себя как дёготь, привычной жизни могло бы просто не быть.

Траченко связал эту идею с физическими постоянными — например, постоянной Планка и зарядом электрона. По его расчётам, если некоторые из этих величин изменились бы всего на несколько процентов, свойства жидкостей тоже могли бы измениться. А вместе с ними — и возможность нормальной работы клеток.

Звучит почти как фантастика: вся жизнь может зависеть не только от того, есть ли на планете вода, а от того, насколько удобно этой воде течь.

До сих пор разговоры о “тонкой настройке” Вселенной чаще касались космоса: почему существуют звёзды, как образуются тяжёлые элементы, почему вообще возможны планеты. Если бы базовые физические параметры были другими, звёзды могли бы не зажечься, углерод мог бы не появиться, а Вселенная осталась бы непригодной для жизни.

Но это исследование переносит вопрос с масштабов галактик почти внутрь клетки.

Даже если представить Вселенную, где звёзды и планеты всё же появились, жизнь могла бы застрять на другом уровне — потому что жидкости оказались бы слишком густыми или слишком плохо подходящими для биологических процессов. В одной из работ Траченко прямо указывает: можно теоретически получить тяжёлые элементы в звёздах, но при этом иметь планету, где все жидкости настолько вязкие, что жизнь в привычном виде невозможна.

Получается почти бытовая версия космической загадки.

Не только “почему существуют звёзды?”
Но и “почему кровь не стала сиропом?”
И “почему вода вообще течёт так, что клетка может жить?”

Учёные подчёркивают: это не готовый ответ на вопрос, почему Вселенная устроена именно так. Это теоретическая работа и новая линия размышлений. Но она добавляет к старой загадке неожиданный слой: физика частиц, космология и биология могут быть связаны гораздо теснее, чем кажется.

Самое странное в этой истории — её масштаб. Чтобы говорить о возможности жизни, приходится смотреть не только на далёкие галактики, чёрные дыры и рождение звёзд, но и на почти смешную бытовую вещь: как течёт вода в чашке.

И если эта вода течёт “правильно”, это может быть не просто удобство кухни.

Это может быть одна из причин, почему во Вселенной вообще появились те, кто способен эту чашку держать.

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

