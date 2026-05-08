Учёные нашли странную причину, почему мы вообще можем жить: всё могло упереться в “правильную густоту” воды

Не слишком густо.

Не слишком жидко.

Иначе клетки просто не смогли бы нормально работать.

Исследование профессора физики Кости Траченко из Queen Mary University of London было опубликовано в журнале Science Advances. В нём говорится, что фундаментальные физические постоянные — то есть базовые “настройки” Вселенной — могут задавать очень узкое окно, в котором жидкости подходят для жизни. Речь идёт не только о воде в стакане, а о крови, клеточной жидкости и движении молекул внутри живых организмов.

И вот здесь начинается самое интересное.

Жизнь внутри нас — это не статичная картинка из учебника биологии. В клетках всё постоянно движется: питательные вещества должны попадать туда, куда нужно, белки — складываться правильным образом, молекулы — перемещаться в жидкой среде. Если жидкость станет слишком вязкой, этот микроскопический транспорт начнёт буксовать.

Проще говоря, если бы вода в нашем мире вела себя как дёготь, привычной жизни могло бы просто не быть.

Траченко связал эту идею с физическими постоянными — например, постоянной Планка и зарядом электрона. По его расчётам, если некоторые из этих величин изменились бы всего на несколько процентов, свойства жидкостей тоже могли бы измениться. А вместе с ними — и возможность нормальной работы клеток.

Звучит почти как фантастика: вся жизнь может зависеть не только от того, есть ли на планете вода, а от того, насколько удобно этой воде течь.

До сих пор разговоры о “тонкой настройке” Вселенной чаще касались космоса: почему существуют звёзды, как образуются тяжёлые элементы, почему вообще возможны планеты. Если бы базовые физические параметры были другими, звёзды могли бы не зажечься, углерод мог бы не появиться, а Вселенная осталась бы непригодной для жизни.

Но это исследование переносит вопрос с масштабов галактик почти внутрь клетки.

Даже если представить Вселенную, где звёзды и планеты всё же появились, жизнь могла бы застрять на другом уровне — потому что жидкости оказались бы слишком густыми или слишком плохо подходящими для биологических процессов. В одной из работ Траченко прямо указывает: можно теоретически получить тяжёлые элементы в звёздах, но при этом иметь планету, где все жидкости настолько вязкие, что жизнь в привычном виде невозможна.

Получается почти бытовая версия космической загадки.

Не только “почему существуют звёзды?”

Но и “почему кровь не стала сиропом?”

И “почему вода вообще течёт так, что клетка может жить?”

Учёные подчёркивают: это не готовый ответ на вопрос, почему Вселенная устроена именно так. Это теоретическая работа и новая линия размышлений. Но она добавляет к старой загадке неожиданный слой: физика частиц, космология и биология могут быть связаны гораздо теснее, чем кажется.

Самое странное в этой истории — её масштаб. Чтобы говорить о возможности жизни, приходится смотреть не только на далёкие галактики, чёрные дыры и рождение звёзд, но и на почти смешную бытовую вещь: как течёт вода в чашке.

И если эта вода течёт “правильно”, это может быть не просто удобство кухни.

Это может быть одна из причин, почему во Вселенной вообще появились те, кто способен эту чашку держать.