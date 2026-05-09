Министр сказал, что возглавляемое им ведомство поддерживает старания по возобновлению свободы судоходства в Ормузском проливе и признательно оценивает инициативы Франции, Великобритании и США.

После достигнутой общими силами договорённости о технических параметрах военной операции, а также во время её осуществления Латвия была бы готова принять участие, задействуя силы и ресурсы, которыми государство располагает.

"Приоритет - национальная безопасность Латвии, поэтому мы тщательно оцениваем возможный вклад, не ослабляя обороноспособность страны. Силы Латвии ограничены, поэтому их применение нужно оценивать стратегически", - признал министр.

Предположительно, НВС могли бы предложить морских специалистов по разминированию и команды по уничтожению взрывоопасных предметов с подводной специализацией, заявил Спрудс.

Вопрос об участии Латвии в потенциальной операции коалиции должен будет решать Кабмин, а при необходимости - и Сейм, добавил он.

Уже сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер возглавят многонациональную миссию по обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе. Одновременно оба подчёркивают, что это будут оборонительные силы, которые будут размещены лишь тогда, когда будет достигнута договорённость о продолжительном мире в регионе.