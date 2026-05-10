«Не зря нас считают маленькой Россией»: публика в шоке от твита депутата Бутанса

Следует отметить, что экзамены на права на русском языке разрешено сдавать лишь обладателям латвийского ВНЖ - граждане и неграждане Латвии такой возможности не имеют.

По этому поводу на платформе "Х" отметился твитом депутат Сейма и член правления Нацобъединения Артурс Бутанс:

"Комиссия по народному хозяйству рассмотрела предложения Нацобъединения по Закону о дорожном движении. Отклонила предложение изъять русский язык из экзаменов в ДБДД, предложение для граждан третьих стран ограничить возможности участвовать в дорожном движении с непроверенными правами. Янис Витенбергс - единственный, кто поддержал".

Этот твит не остался незамеченным: его активно репостили и комментировали. В частности, своё мнение высказал экс-министр обороны Артис Пабрикс: "Какой-то бардак! Верблюду же ясно, что все экзамены должны быть на латышском и документы должны соответствовать".

Депутат Рижской думы Рита Эва Нашениеце перепостила твит Бутанса, снабдив его следующим комментарием: "Это поистине шокирует. Невероятно. В Латвии ДЕЙСТВИТЕЛЬНО можно сдавать государственные экзамены в ДБДД на русском? А как, например, обстоит дело с разрешениями на оружие для охраны и частных лиц? И любыми профессиональными сертификатами? Заметила этот пост в "Твиттере" - мне даже в голову не приходило, что нечто подобное вообще возможно".

А вот некоторые другие комментарии:

- Я правильно понял - в 2026 году в Латвии официальный госэкзамен можно сдавать на языке страны-агрессора и бывших оккупантов? Где мы живём и кому мы служим...

- "Новое единство" в комплекте с коммунистами из "Прогрессивных" создали такую Латвию.

- Пожалуйста, всегда называйте поимённо негодяев, угрожающих нашей безопасности. Избиратели должны знать, для кого из депутатов от "Нового единства" и СЗК удобства импортированных мигрантов важнее безопасности и здоровья латвийских граждан.

- Если уж экзамен можно сдавать на русском, то логично, что ДБДД вынуждена принимать на работу только таких сотрудников, которые способны принять экзамен на русском языке. Учитывая большую численность индийцев в Латвии, когда ДБДД планирует в качестве обязательного требования для своих работников установить знания хинди?

- Когда человека снова искалечит индиец без прав, придётся подавать в суд на латвийское государство?

- В детстве Артурс Бутманс в песочнице получил от русского по голове совочком. Поэтому сегодня такая слепая ненависть... Пацан забывает, что русские - часть нашей истории с тех пор, как присоединили Латгалию. Латышской Латвия тоже никогда не была. В Латвии процент латышей всегда был около 55-70%. 70% - когда остзейские немцы пропали и когда евреев загнали в печи. Между прочим, численность латышей очень резко продвигается к 1800 году... Уже сейчас нас столько же, сколько в 1891-м. Есть чем гордиться, будет у Бутанса латышский заповедник... Потому что и я не латыш-ариец... Смешанная кровь... P. S. В 1914-м в Латвии проживало 1,62 миллиона латышей.

- Депутат русского языка Бутанс - все посты только о языке.

- Надо найти способ юридически не допустить такого абсурда, наличия вредительских норм, например, по поводу опасности для дорожного движения, двойных норм, насчёт того, что в Латвии один закон для всех. Это нельзя так оставить, надо эти поправки подать ещё раз.

- Дальновидные люди у нас эти депутаты, явно надеются, что списки голосований их спасут от Сибири.

- Советую посмотреть в направлении Германии - там можно и на польском, и на турецком, и на русском.

- Не зря во многих местах мира нас считают маленькой Россией. Раньше тут были маленький Париж, маленькая Швейцария, теперь - маленькая Россия...

- У меня вопрос: в какой зарубежной стране я, латыш, могу сдать на категорию "А" или "В" НА ЛАТЫШСКОМ?

- "Единство" постаралось.