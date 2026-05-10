На его взгляд, именно смелость действовать непривычным образом и есть тот фактор, который позволяет стране перейти от застоя к динамичному развитию.

Как пример он приводит процесс приватизации в 90-е: выгоднее было оставить предприятия не местному руководству, а привлечь сильных иностранных инвесторов, даже если бы это означало отдать активы за символическую плату: "Боязнь непонимания со стороны общественности и упрёков в "распродаже" страны не позволила полноценно сохранить производство и интеллектуальный потенциал".

В наше время, в свою очередь, смелость, нужная для принятия важных решений, сталкивается в политической среде с желанием быть переизбранным, что ограничивает кругозор политиков четырьмя годами, подчеркнул Тейкманис. Такой подход мешает осуществить великие цели, в частности, энергетическую независимость или административные реформы, поскольку политики боятся локального сопротивления: "В демократии есть проблема с политиками: стратегическое планирование не заходит дальше четырёх лет. Для них главный фактор - изберут ли меня снова, но надо учиться жить, не будучи избранным".

Однако в истории были примеры, когда именно готовность взять ответственность за непопулярные шаги позволяла Латвии обогнать соседей. Один из таких примеров, по словам Тейкманиса, - реформа школ и языковые вопросы, которые послужили образцом для эстонцев: "Эстонцы были исключительно счастливы и завидовали нам за фундаментальные решения - в школьной реформе, точнее, в изъятии русского языка, в ликвидации школьной сегрегации и в создании единой школы. Их политики боялись принимать такие решения, затем они увидели, что латыши опережают, и смогли последовать за нами".

Что касается будущего, то Тейкманис призывает общественность отказаться от излишней скромности и стараться завоёвывать мировые рынки, не удовлетворяясь чем-то малым и уникальным: "Думаю, что мы должны хотеть что-то делать, и латышам пора перестать скромничать. Надо перестать создавать маленькие, красивые, уникальные вещички, но надо выдвигать амбиции завоевать мир".