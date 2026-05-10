Бывший латвийский посол в России: пора перестать скромничать — надо принимать смелые решения (5)

Редакция PRESS 10 мая, 2026 07:22

Важно 5 комментариев

Путь Латвии с момента восстановления независимости был тесно связан с необходимостью решимости, а иногда и с непопулярными решениями, так высказался в беседе с Андреем Пантелеевым в цикле интервью Latvija 2035 на портале Jauns.lv бывший депутат Верховного Совета Латвии, экс-мэр Риги и бывший посол Латвии в России Андрис Тейкманис.

На его взгляд, именно смелость действовать непривычным образом и есть тот фактор, который позволяет стране перейти от застоя к динамичному развитию.

Как пример он приводит процесс приватизации в 90-е: выгоднее было оставить предприятия не местному руководству, а привлечь сильных иностранных инвесторов, даже если бы это означало отдать активы за символическую плату: "Боязнь непонимания со стороны общественности и упрёков в "распродаже" страны не позволила полноценно сохранить производство и интеллектуальный потенциал".

В наше время, в свою очередь, смелость, нужная для принятия важных решений, сталкивается в политической среде с желанием быть переизбранным, что ограничивает кругозор политиков четырьмя годами, подчеркнул Тейкманис. Такой подход мешает осуществить великие цели, в частности, энергетическую независимость или административные реформы, поскольку политики боятся локального сопротивления: "В демократии есть проблема с политиками: стратегическое планирование не заходит дальше четырёх лет.  Для них главный фактор - изберут ли меня снова, но надо учиться жить, не будучи избранным".

Однако в истории были примеры, когда именно готовность взять ответственность за непопулярные шаги позволяла Латвии обогнать соседей. Один из таких примеров, по словам Тейкманиса, - реформа школ и языковые вопросы, которые послужили образцом для эстонцев: "Эстонцы были исключительно счастливы и завидовали нам за фундаментальные решения - в школьной реформе, точнее, в изъятии русского языка, в ликвидации школьной сегрегации и в создании единой школы. Их политики боялись принимать такие решения, затем они увидели, что латыши опережают, и смогли последовать за нами".

Что касается будущего, то Тейкманис призывает общественность отказаться от излишней скромности и стараться завоёвывать мировые рынки, не удовлетворяясь чем-то малым и уникальным: "Думаю, что мы должны хотеть что-то делать, и латышам пора перестать скромничать. Надо перестать создавать маленькие, красивые, уникальные вещички, но надо выдвигать амбиции завоевать мир".

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (1)

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0! (5)

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат? (5)

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах (5)

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев (5)

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года (5)

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (5)

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года (5)

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

