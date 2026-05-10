В Бауском крае на дороге погибла девушка-подросток

Примерно в 19:20 в полицию поступило сообщение о ДТП в Ислицской волости Бауского края, на шоссе Бауска - Берзи - граница Литвы.

По предварительной информации, автомобиль Volkswagen наехал на девочку 2012 года рождения, которая шла пешком. В результате полученных травм она погибла на месте происшествия. Полицией начат уголовный процесс в связи со случившимся, обстоятельства ДТП выясняются.

Всего за прошедшие сутки в стране зарегистрировано 148 ДТП, в которых пострадали 22 человека. Большинство аварий (81) зарегистрировано в столице и её окрестностях. Шесть пострадавших - пешеходы, четыре - велосипедисты, один - водитель электросамоката.