Вс, 24. Мая Завтра: Ilvija, Marlena, Ziedone
Зеленский своим указом исключил из целей для атак на 9 мая Красную площадь — но только её

Редакция PRESS 9 мая, 2026 10:51

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом исключил из списка возможных целей для ВСУ 9 мая только Красную площадь, где будет проходить парад. В отношении всей остальной российской территории Украина намерена действовать зеркально — то есть отвечать ударом на удар. Об этом со ссылкой на РБК-Украина пишет The Moscow Times.

«Будем действовать зеркально. Они не стреляют — мы не стреляем. Они не запускают ракеты — мы не запускаем», — пояснил собеседник издания. Чиновник добавил, что Киев согласился на «тишину» на время парада ради возвращение тысячи украинских военнослужащих из российского плена. 

Сам указ Зеленского был опубликован на сайте президента Украины вечером 8 мая. В документе говорится: «Учитывая многочисленные просьбы с гуманитарной целью, очерченной в переговорах с Американской стороной 8 мая 2026 года, постановляю: Разрешить 9 мая 2026 года провести парад в г. Москве (Российская Федерация)». Кроме того, согласно указу, с 10 утра 9 мая по киевскому времени и до завершения парада квадрат Красной площади выведен из-под ударов украинской армии.

Ранее Владимир Путин предложил президенту США Дональду Трампу заключить перемирие на 9 мая, а Минобороны РФ объявило об одностороннем прекращении огня на 8–9 мая. В Киеве предложили собственный режим тишины — начиная с 6 мая, однако Россия продолжила обстрелы. Зеленский после этого заявил, что Путин беспокоится лишь о параде, и пообещал дать ответ в течение ближайшего времени. Кроме того, он предостерег иностранные делегации от визита в Москву 9 мая.

Вечером 8 мая Трамп заявил, что Россия и Украина договорились о трёхдневном прекращении огня — 9, 10 и 11 мая — и обмене пленными (по тысяче человек с каждой стороны). Позднее его слова подтвердили Зеленский и помощник Путина Юрий Ушаков.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

