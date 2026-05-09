При этом 17% участников опроса всё же думают, что это произойдёт, а 11% отметили, что им всё равно.

"Начнётся ли в Латвии вторжение/война? Я допускаю, что до 2030-го будет, если будет вообще. Каковы ваши прогнозы?" - интересуется Иварс.

Откликов не так уж много, но среди них есть довольно интересные. Вот некоторые из них:

- Я не знаю, что в выходные делать буду. Какая война в 2030 году? Завтрашнего дня никто не обещал. Поэтому живи в моменте - здесь и сейчас. Другого может не быть.

- Возможность существует всегда (мир непредсказуем), но в данный момент Латвия в самом безопасном положении, в каком она была исторически.

- То, что у нас происходит, это пропаганда войны, чтобы люди легче принимали эти несоразмерные траты на оборону Латвии и пожертвования Украине. Я не против этого всего, но соразмерность должна быть. Нельзя покупать ракеты, если нет денег даже на пациентов из детской онкологии! Войны не будет, но примерно в 2030-м может быть весьма глубокий кризис, возможно, и какие-то провокации.

- Раскладывал карты в начале войны. Карты говорят, что Российская империя развалится. Следующий президент в России будет очень ненадолго, выйдет наружу вся коррупция. Сбудется предсказание Эйжена Финка.

- С кем, к чёрту, вы всё время собираетесь воевать?

- Кто собирается? Говорить об этом и "собираться" - две разные вещи.

- Технически всё равно, так и так повлиять ни на что не можешь. Вот только если она начнётся, то начнётся быстро, смыться на старте всё равно никуда толком не успеешь. Если повезёт, то после.

- Сейчас, похоже, у этих захватчиков слабовато всё выглядит! Нет ни сухопутной техники, ни кораблей, кажется, ресурс живой силы тоже исчерпан! Прямая конфронтация маловероятна! Правда, это не исключает какого-нибудь случайного летуна или другой провокации! Но такая полная интенвенция... вряд ли!

- Конец России прогнозируют на октябрь нынешнего года, 30-го уже можно будет праздновать гибель империи.

- Какая война, если в последние дни говорят, что Путину грозит переворот? Думаете, после Путина кто-то осмелится быть дебилом и начать войну с Европой?

- Все они так нас тут пугают, чтобы списать миллионы! Правильно Кугренс в своём стендапе сказал: "Латвийская армия - как волостная баскетбольная команда, которая тренируется, но не участвует ни в одной игре. А если игра будет, то с командой НБА".

- Жизнь становится намного легче, если не переживаешь о вещах, на которые так и так повлиять не можешь.

- Удивляюсь, что до сих пор есть люди, верящие в какие-то предсказания. XXI век, называется.

- Те, кто живёт ближе к границе, прогнозируют, что это может произойти примерно в 2033-м.

- Это очень обширный вопрос. Если мы посмотрим, что нам сообщают европейские СМИ, то исключить этого нельзя. Не зря в последнее время активизировались разные тролли и боты, старающиеся посеять панику и страх в связи с июлем-августом этого года. Многие считают, что у России нет ресурсов живой силы, но нужны ли они сразу и сейчас? Достаточно запустить для начала несколько десятков дронов и баллистических ракет на Ригу, Адажи и Алуксне, а потом отправить десант и пехоту - подавлять сопротивление.

- Для некоторых это единственная надежда в экономическом плане :D

- Я уже умру к 2030-му.

- Либо в этом году, либо вообще не будет.