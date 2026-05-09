LAT
Вс, 24. Мая
«Какая война?!» Пользователь соцсети провёл опрос, будет ли вторжение в Латвию (2)

Редакция PRESS 9 мая, 2026 17:53

О потенциальном вторжении в Латвию и о начале войны в СМИ говорится очень много. Тем неожиданнее выглядит результат опроса, проведённого на платформе "Тредс" Иварсом: из проголосовавших 1442 человек 72% считают, что войны не будет.

При этом 17% участников опроса всё же думают, что это произойдёт, а 11% отметили, что им всё равно.

"Начнётся ли в Латвии вторжение/война? Я допускаю, что до 2030-го будет, если будет вообще. Каковы ваши прогнозы?" - интересуется Иварс.

Откликов не так уж много, но среди них есть довольно интересные. Вот некоторые из них:

- Я не знаю, что в выходные делать буду. Какая война в 2030 году? Завтрашнего дня никто не обещал. Поэтому живи в моменте - здесь и сейчас. Другого может не быть.

- Возможность существует всегда (мир непредсказуем), но в данный момент Латвия в самом безопасном положении, в каком она была исторически.

- То, что у нас происходит, это пропаганда войны, чтобы люди легче принимали эти несоразмерные траты на оборону Латвии и пожертвования Украине. Я не против этого всего, но соразмерность должна быть. Нельзя покупать ракеты, если нет денег даже на пациентов из детской онкологии! Войны не будет, но примерно в 2030-м может быть весьма глубокий кризис, возможно, и какие-то провокации.

- Раскладывал карты в начале войны. Карты говорят, что Российская империя развалится. Следующий президент в России будет очень ненадолго, выйдет наружу вся коррупция. Сбудется предсказание Эйжена Финка.

- С кем, к чёрту, вы всё время собираетесь воевать?

- Кто собирается? Говорить об этом и "собираться" - две разные вещи.

- Технически всё равно, так и так повлиять ни на что не можешь. Вот только если она начнётся, то начнётся быстро, смыться на старте всё равно никуда толком не успеешь. Если повезёт, то после.

- Сейчас, похоже, у этих захватчиков слабовато всё выглядит! Нет ни сухопутной техники, ни кораблей, кажется, ресурс живой силы тоже исчерпан! Прямая конфронтация маловероятна! Правда, это не исключает какого-нибудь случайного летуна или другой провокации! Но такая полная интенвенция... вряд ли!

- Конец России прогнозируют на октябрь нынешнего года, 30-го уже можно будет праздновать гибель империи.

- Какая война, если в последние дни говорят, что Путину грозит переворот? Думаете, после Путина кто-то осмелится быть дебилом и начать войну с Европой?

- Все они так нас тут пугают, чтобы списать миллионы! Правильно Кугренс в своём стендапе сказал: "Латвийская армия - как волостная баскетбольная команда, которая тренируется, но не участвует ни в одной игре. А если игра будет, то с командой НБА".

- Жизнь становится намного легче, если не переживаешь о вещах, на которые так и так повлиять не можешь.

- Удивляюсь, что до сих пор есть люди, верящие в какие-то предсказания. XXI век, называется.

- Те, кто живёт ближе к границе, прогнозируют, что это может произойти примерно в 2033-м.

- Это очень обширный вопрос. Если мы посмотрим, что нам сообщают европейские СМИ, то исключить этого нельзя. Не зря в последнее время активизировались разные тролли и боты, старающиеся посеять панику и страх в связи с июлем-августом этого года. Многие считают, что у России нет ресурсов живой силы, но нужны ли они сразу и сейчас? Достаточно запустить для начала несколько десятков дронов и баллистических ракет на Ригу, Адажи и Алуксне, а потом отправить десант и пехоту - подавлять сопротивление.

- Для некоторых это единственная надежда в экономическом плане :D

- Я уже умру к 2030-му.

- Либо в этом году, либо вообще не будет.

 

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

