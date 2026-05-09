Полиция: 9 мая в отдельных случаях использовались символы, прославляющие военную агрессию

В целом, однако, по оценке служб, день прошёл без существенных инцидентов.

До 15:00 было начато 35 процессов об административных нарушениях в связи с памятными мероприятиями в честь советских солдат, в том числе в цифровой среде. Практически все они начаты в связи с использованием в публичном месте символов, прославляющих вооружённую агрессию и военные преступления. Большинство случаев зафиксировано в цифровой среде, всего десять - в общественных местах.

В частности, в Рижском регионе констатированы отдельные случаи, когда на одежде людей или на прикреплённых к ней элементах были видны, например, российский герб, надпись Russia, георгиевская лента и т.п. Один мужчина за такое нарушение в окрестностях Саласпилсского мемориала "заработал" целых два процесса об административном нарушении.

В Даугавпилсе мужчина 1981 года рождения, будучи заметно пьян, проходя мимо Музея шмаковки на ул. Ригас, нёс с собой портативный динамик, игравший песню, прославляющую российскую агрессию, а в Риге на кладбище Плявниеку другой мужчина в своём средстве транспорта включил песню, прославляющую Красную армию.

Кроме того, два процесса об административном нарушении начаты в связи с нахождением в общественном месте в состоянии опьянения: у двух человек, находившихся в Саласпилсе возле мемориала, была констатирована высокая концентрация алкоголя в организме - 5 и 2 промилле.