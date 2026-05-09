Полиция: 9 мая в отдельных случаях использовались символы, прославляющие военную агрессию

© LETA 9 мая, 2026 17:00

Новости Латвии 0 комментариев

В субботу, 9 мая, полиция на мемориалах советских солдат в отдельных случаях констатировала использование символов, прославляющих военную агрессию, а также обнаружила нескольких сильно пьяных. Об этом агентство LETA информировали в Госполиции.

В целом, однако, по оценке служб, день прошёл без существенных инцидентов.

До 15:00 было начато 35 процессов об административных нарушениях в связи с памятными мероприятиями в честь советских солдат, в том числе в цифровой среде. Практически все они начаты в связи с использованием в публичном месте символов, прославляющих вооружённую агрессию и военные преступления. Большинство случаев зафиксировано в цифровой среде, всего десять - в общественных местах.

В частности, в Рижском регионе констатированы отдельные случаи, когда на одежде людей или на прикреплённых к ней элементах были видны, например, российский герб, надпись Russia, георгиевская лента и т.п. Один мужчина за такое нарушение в окрестностях Саласпилсского мемориала "заработал" целых два процесса об административном нарушении.

В Даугавпилсе мужчина 1981 года рождения, будучи заметно пьян, проходя мимо Музея шмаковки на ул. Ригас, нёс с собой портативный динамик, игравший песню, прославляющую российскую агрессию, а в Риге на кладбище Плявниеку другой мужчина в своём средстве транспорта включил песню, прославляющую Красную армию.

Кроме того, два процесса об административном нарушении начаты в связи с нахождением в общественном месте в состоянии опьянения: у двух человек, находившихся в Саласпилсе возле мемориала, была констатирована высокая концентрация алкоголя в организме - 5 и 2 промилле.

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

