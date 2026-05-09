Перемирие на 9 мая: парад в Москве; Фицо в Кремле; удары по Украине, но меньшего масштаба

Путин выступил на параде и рассказал о «победах» на войне в Украине

В своей речи он много говорил об истории и снова заявил, что Россия победит в войне против Украины, которую он как обычно назвал «специальной военной операцией».

В относительно коротком выступлении Путин снова заявил, что России противостоит весь блок НАТО.

Слово «Украина» он при этом не произнес, а сказал: «Великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих сегодня задачи специальной военной операции. Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО».

Он также поблагодарил всех, кто принимает участие в войне с российской стороны, упомянув в их числе не только военных, чиновников и производителей, но и «военкоров».

После выступления Владимира Путина на Красной площади показали несколько видеороликов, описывающих российскую военную технику — от беспилотных систем до военных кораблей и ядерных ракет.

В этом году в военном параде не участвует военная техника. Российские власти объясняли это угрозой ударов со стороны Украины.

После этого по Красной площади прошли российские военные. Кроме того, в параде приняла участие колонна военнослужащих КНДР (армия Северной Кореи поддерживала действия армии РФ в Курской области).

Военный парад закончился пролетом военных самолетов.

Путин встретился с Фицо. На параде премьер-министра Словакии не было

Информационные агентства распространили фотографию встречи премьер-министра Словакии Роберта Фицо с Владимиром Путиным в Москве.

Фицо стал единственным европейским лидером, прибывшим в Россию на празднование Дня Победы.

Во время парада на Красной площади Фицо не было, однако он намеревался принять участие в торжествах. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также подтвердил, что Фицо намерен передать Путину некое послание от украинского президента Владимира Зеленского.

«Фицо задавали вопрос в эфире. Да, он сказал, что передаст кое-что от Зеленского», — заявил Песков.

Украина сообщает об ударах российских беспилотников, но их значительно меньше обычного

Воздушные силы ВСУ заявили, что в ночь на 9 мая, когда должно было вступить в силу перемирие, российские войска атаковали Украину 43 ударными беспилотниками и баллистической ракетой.

В сообщении украинских военных не сказано, когда именно были нанесены эти удары — до или после полуночи, когда должен был начаться режим прекращения огня.

По данным ВСУ, по состоянию на 08:00 по Киеву было сбито 34 российских беспилотника. Зафиксировано девять попаданий на шести локациях, пишут украинские военные.

Кроме того, Воздушные силы пишут о попадании баллистической ракеты «Искандер-М», выпущенной из Крыма.

Российские источники о нарушении Украиной перемирия в течение ночи не сообщали.

В заявлении Министерства обороны РФ, которое опубликовано вечером в пятницу, сказано, что с 20:00 по 24:00 по московскому времени «дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Орловской, Тульской, Липецкой, Рязанской областей, Московского региона и над акваторией Азовского моря».

Кроме того, губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил в своих соцсетях, что с 09:00 8 мая до 09:00 9 мая над регионом сбито 119 украинских беспилотников. Он не уточнил, идет ли речь о нарушении перемирия.

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что по его просьбе Москва и Киев согласились прекратить огонь на три дня, в течение 9, 10 и 11 мая. За это время стороны, по его словам, проведут новый обмен военнопленными. В Москве и Киеве подтвердили прекращение огня и обмен по формуле 1000 на 1000.

Минобороны России заявило о 44 сбитых до полуночи дронах, сообщения о беспилотниках над разными областями России продолжают поступать

Министерство обороны России заявил, что за последние четыре часа пятницы, с восьми вечера до полуночи, над восемью российскими областями были сбиты 44 украинских беспилотника.

Министерство утверждает, что дроны сбивали над над Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Орловской, Тульской, Липецкой и Рязанской областями, а также над Азовским морем.

Российские и украинские телеграм-каналы поздно вечером сообщали о налете дронов на дагестанский Каспийск. Дагестан в сводке министерства не упомянут.

Российские мониторинговые каналы продолжают извещать об украинских беспилотниках над разными регионами России. В последних сообщениях речь шла, в частности, о Рязанской области и Краснодарском крае.

Кроме того, Росавиация около часа ночи по местному времени объявила о закрытии аэропорта Пскова.

За несколько минут до полуночи по местному времени телеграм-канал «Пепел-Белгород» написал, что в части Белгорода пропал свет — предположительно, из-за попадания беспилотника по подстанции Южная.

«Перед отключением местные жители слышали громкий звук „прилёта“ — вероятно, электроподстанцию Южная атаковал БПЛА», — написал «Пепел».

В час ночи тревога в связи с угрозой удара российских беспилотников была объявлена в Запорожской области Украины.

Президент США Дональд Трамп, президент Украины Владимир Зеленский и представители российского лидера Владимира Путина в пятницу объявили о прекращении огня на три дня, 9–11 мая, но во сколько оно должно вступить в силу, никто из них не уточнял.