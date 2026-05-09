«Юные поджигатели» в Кенгарагсе: средь бела дня во дворе сожгли автомашину

9 мая, 2026 14:57

ЧП и криминал 0 комментариев

В пятницу утром одному жителю Кенгарагса пришлось стоять и смотреть, как огонь уничтожает его автомобиль. Ситуация усугубляется тем, что, возможно, средство передвижения умышленно подожгли подростки. Было несколько очевидцев происшествия, но, как рассказал владелец авто, реакция окружающих на пожар оказалась запоздалой, сообщает программа Degpunktā.

"Я шёл полчаса назад в магазин, никакого пожара не было. Теперь возвращаюсь, вижу, сгорело. Наверняка кто-то поджёг", - рассказывает местный житель.

Хозяин сгоревшей машины подтвердил съёмочной группе: пожар не был результатом неудачного стечения обстоятельств или короткого замыкания электропроводки.

"Короче, маленькие дети пришли, подожгли, выбили стекло и убежали. Люди ходили вокруг, ничего не делали, даже видя, что идёт дым, что они там бьют стёкла - всем всё равно. [Вопрос: "Машина там уже давно стояла?"] Ну, стояла какое-то время. Это не означает, что надо её поджечь и поломать", - сказал владелец авто.

Недалеко от места происшествия несколько несовершеннолетних личностей в это же время занимались тем, что ломали скамейку у подъезда. Возможно, это были те же самые дети, которые "хотели посмотреть", как горит автомашина. Через некоторое время сотрудники полиции начали обход территории, чтобы проверить, нет ли поблизости кого-либо, кто соответствует описанию, данному очевидцами.

"Информация, которой располагает Госполиция, свидетельствует о, возможно, злонамеренном поджоге. Просим откликнуться местных жителей, имеющих информацию, которая может быть полезной для следствия, по телефону 112", - сообщает представитель Госполиции Гита Гжибовска.

Умышленное повреждение чужого имущества путём поджога согласно Уголовному закону Латвии карается лишением свободы на срок до 10 лет и пробационным надзором на срок до 3 лет или без него. С учётом того, что принудительные меры воспитательного характера могут быть применены к нарушителям, начиная с 11-летнего возраста, скорее всего, юные пироманы не останутся безнаказанными.

(Иллюстративное фото.)

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (2)

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

