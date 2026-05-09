«Юные поджигатели» в Кенгарагсе: средь бела дня во дворе сожгли автомашину

"Я шёл полчаса назад в магазин, никакого пожара не было. Теперь возвращаюсь, вижу, сгорело. Наверняка кто-то поджёг", - рассказывает местный житель.

Хозяин сгоревшей машины подтвердил съёмочной группе: пожар не был результатом неудачного стечения обстоятельств или короткого замыкания электропроводки.

"Короче, маленькие дети пришли, подожгли, выбили стекло и убежали. Люди ходили вокруг, ничего не делали, даже видя, что идёт дым, что они там бьют стёкла - всем всё равно. [Вопрос: "Машина там уже давно стояла?"] Ну, стояла какое-то время. Это не означает, что надо её поджечь и поломать", - сказал владелец авто.

Недалеко от места происшествия несколько несовершеннолетних личностей в это же время занимались тем, что ломали скамейку у подъезда. Возможно, это были те же самые дети, которые "хотели посмотреть", как горит автомашина. Через некоторое время сотрудники полиции начали обход территории, чтобы проверить, нет ли поблизости кого-либо, кто соответствует описанию, данному очевидцами.

"Информация, которой располагает Госполиция, свидетельствует о, возможно, злонамеренном поджоге. Просим откликнуться местных жителей, имеющих информацию, которая может быть полезной для следствия, по телефону 112", - сообщает представитель Госполиции Гита Гжибовска.

Умышленное повреждение чужого имущества путём поджога согласно Уголовному закону Латвии карается лишением свободы на срок до 10 лет и пробационным надзором на срок до 3 лет или без него. С учётом того, что принудительные меры воспитательного характера могут быть применены к нарушителям, начиная с 11-летнего возраста, скорее всего, юные пироманы не останутся безнаказанными.

