Чекушин о выставке на территории мемориала в Саласпилсе: «Это называется провокация» (ФОТО)

Помимо прочего, в экспозицию включён плакат, представляющий собой карикатуру на Путина.

"Это называется провокация.

Уверен, с каждым таким действием, уровень агрессии и злобы в обществе увеличивается.

Те, кто это придумал - просто подонки и недоумки", - такую характеристику дал Чекушин действиям местных властей.

На странице Саласпилсского краевого самоуправления опубликовано видео с открытия выставки, сопровождающееся текстом: "С 8 мая на территории Саласпилсского мемориала и на месте лагеря военнопленных каждого посетителя приглашают на выставку под открытым небом "Жертвы войны", раскрывающую пережитое в Латвии во время Второй мировой - одного из самых тёмных периодов в истории Латвии".

Следует отметить, что инициатива краевой думы с размещением плаката с Путиным на территории мемориала критикуется многими комментаторами, которые выражают под постом о выставке своё недоумение и возмущение:

- Самый подходящий момент, чтобы максимально накалить атмосферу и расколоть общество. Браво.

- Жители Саласпилса, теперь вы знаете, за кого никогда не голосовать.

- Кем бы Путин ни был, такой плакат - это проявление неуважения к жертвам Саласпилса. Похоже на специальную провокацию, больше нечего сказать.