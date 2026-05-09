Жуть! Медведь разорил улей в усадьбе писательницы Даце Рукшане всего в 30 км от Цесиса (ФОТО)

Косолапый побывал на хуторе писательницы, который находится под Цесисом. Сама она на тот момент в усадьбе не присутствовала, но ей стало известно, что пострадал лишь один улей из нескольких. Уцелела одна рамка, усеянная пчёлами, но жива ли матка, пока непонятно.

Писательница рассказала, что в прошлом году камеры местных охотников зафиксировали четырёх бурых медведей в одном и том же месте на расстоянии около 400-500 м, ещё одно животное замечено в другом месте, поэтому предполагается, что в этой местности обитает пять особей. Дом Даце Рукшане расположен в стороне от другого жилья, на расстоянии примерно 30 км от Цесиса и 10 км от ближайшего шоссе.

До сих пор непосредственной угрозы от медведей хозяйка хутора не ощущала, но теперь ей немного боязно гулять по лесу и собирать грибы и ягоды, поскольку её маршруты могут пересекаться с местами обитания зверей, и она впредь не будет ходить в лес в одиночку.

Как сообщается, популяция бурых медведей в Латвии постепенно растёт, исследователи считают, что в стране, возможно, обитает около 150 особей.