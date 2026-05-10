«Молчаливый звонок» превращает ваш телефон в орудие против других людей: новая уловка мошенников

По словам экспертов по кибербезопасности, это стандартная схема проверки активности номера. Убедившись, что номер действующий, мошенники используют его для выманивания денег и других противоправных действий, пишет lsm+.

«Вам могут позвонить в тот же день через пару часов, через день-два или даже через месяц. Второй вариант — подделка номера: мошенники используют ваш номер, чтобы он отображался у других абонентов. Тогда вы начинаете получать звонки от людей, которым на самом деле не звонили. Операторы связи с этим борются — существует специальная система ограничения подделки номеров. Но злоумышленники, судя по всему, поняли, что она хорошо справляется с несуществующими и неиспользуемыми номерами, тогда как с активными есть проблемы. Вот эту уязвимость они и нашли», — объяснил эксперт по кибербезопасности CERT.LV Гиртс Малкалниетис.

Рядовые пользователи практически бессильны против подобных атак. Ограничить такие звонки могут только операторы связи, располагающие информацией о происхождении вызовов.

«Я бы рекомендовал сообщить оператору, что с такого-то номера вам звонили, а когда вы перезвонили — выяснилось, что предыдущий вызов был поддельным. Тогда оператор будет знать, что этот номер используют мошенники. Чтобы отследить звонок, оператору нужны три вещи: идентификатор звонящего, точное время вызова и номер получателя. Располагая этими данными, они смогут установить источник и принять меры», — пояснил Малкалниетис.

При этом в CERT.LV отмечают, что данных о существенном росте числа подобных атак на данный момент нет.