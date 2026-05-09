Представители отрасли предупреждают: если не будет быстрых решений, отдельные предприятия могут прекратить работу. Не исключено также сокращение рейсов или даже закрытие отдельных маршрутов.

Это непосредственным образом повлияет на доступность общественного транспорта в регионах и создаст ещё больше осложнений для тех местных жителей, кто пользуется именно этим транспортом.

Президент Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков Иво Ошениекс подчёркивает: "Каждый день мы ездим себе в убыток. Рост цен на топливо пробил основательную брешь, усугубив те убытки перевозчиков, что уже есть. Так что не исключено - каждый день может стать критическим".

Одним из решений могло бы стать учащение индексации цен, чтобы их легче было адаптировать к изменениям затрат, то есть пересмотр цен не раз в четыре года, как теперь, а ежегодно.

Однако это далеко не просто. Чтобы такие изменения вступили в силу, их ещё должны утвердить ответственные учреждения и нужно найти источник финансирования. На данный момент этот источник всё ещё не найден.