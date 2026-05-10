«Эта власть может только провоцировать и разжигать конфликты». Андрей Козлов — о плакате Путина в Саласпилсе (4)

Редакция PRESS 10 мая, 2026 11:48

Важно 4 комментариев

Предприниматель и политик Андрей Козлов прокомментировал появление плаката с изображением Владимира Путина на мемориале в Саласпилсе, заявив, что подобные действия являются сознательной провокацией и попыткой разжечь конфликт внутри общества.

9 мая в Саласпилсе вновь собрались люди, чтобы почтить память жертв Второй мировой войны. Для тысяч жителей Латвии это не политическая акция, а день памяти, день скорби и уважения к тем, кто стал жертвой нацизма и ужасов войны.

Мемориал в Саласпилсе — особое место для Латвии. Во времена немецкой оккупации здесь находился лагерь, через который прошли тысячи людей. Многие были замучены и погибли. До сих пор сюда приезжают родственники погибших и люди, для которых эта трагедия остается частью семейной истории.

Именно поэтому появление на территории мемориала плаката с изображением Владимира Путина и обвинительными надписями выглядит не как сохранение исторической памяти, а как откровенная политическая провокация.

«Какое отношение имеет современная политическая агитация к памяти людей, погибших в концлагере? Почему место скорби и памяти превращают в площадку для политических лозунгов и попыток столкнуть людей между собой?» — считает Козлов.

По его словам, особенно цинично это выглядит на фоне общей напряженности в регионе из-за войны в Украине.

«Вместо того чтобы снижать градус конфликта внутри страны и искать способы объединять общество, власть создает ситуации, которые могут спровоцировать людей на эмоции и конфликты», — заявил он.

Козлов также отметил, что у жителей страны сегодня есть куда более серьезные вопросы к государству.

«Совсем недавно в воздушное пространство Латвии залетали дроны. Люди задаются вопросом: если беспилотники теоретически могут оказаться над жилыми домами, школами или больницами, почему система безопасности оказалась не готова? Почему никто не понес политической ответственности?» — отметил он.

По его мнению, вместо ответов на реальные вопросы общество снова получает символические акции и попытки вызвать эмоциональную реакцию.

При этом, как подчеркнул политик, сами люди в Саласпилсе вели себя спокойно и достойно.

«Несмотря на очевидную провокацию, никто не поддался на попытки столкнуть общество между собой. Люди пришли туда не ради политических скандалов, а ради памяти о погибших», — сказал он.

Он также добавил, что подобные действия властей не решают ни одной реальной проблемы страны.

«Общество давно понимает, что такие мелкие и демонстративные провокации только усиливают раскол и недоверие между людьми. Память о жертвах войны должна объединять, а не использоваться как инструмент политического противостояния», — заявил Козлов.

