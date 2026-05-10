«Туризм в Латгалии накрылся?» В соцсети дают невесёлый прогноз, но не все с ним согласны

Редакция PRESS 10 мая, 2026 12:51

Новости Латвии 0 комментариев

К воздушным тревогам и падениям дронов, судя по комментариям в соцсетях, народ относится по-разному: кого-то это пугает, кого-то возмущает, а кого-то оставляет равнодушным. Илзе, написавшая твит, который приводится ниже, в свою очередь, основываясь на этих событиях, даёт грустный прогноз для туристического бизнеса в Латгалии.

"Я бы сказала, что туризм в Латгалии накрылся. Какой нормальный человек там будет что-то бронировать или планировать, например, справлять свадьбу в каком-нибудь гостевом доме в Латгалии, если уже каждую вторую ночь тревога, надо сидеть за двумя стенами и ты не знаешь, когда сможешь выбраться", - предполагает она.

Однако большинство комментаторов с ней не согласны и даже упражняются в сарказме:

- Вероятность, что заблудившийся дрон попадёт в гостевой дом, в 1000 раз меньше, чем вероятность, что во время поездки в Латгалию какой-нибудь пьяница заедет на твою полосу.

- Кто это справляет свадьбы на нефтебазах?

- Стресса нет. Ко всему привыкаешь. Будут как раз те, кому нравится дополнительный стресс. Кстати, в чём проблема с тем, чтобы выбраться? Дороги закрыты?

- А что, была тревога?

- Я бы развернул проектик посёлочка для сениоров и сеньорит. Цены приятные, на солнечные батареи расценки падают, санки далеко тащить не надо, да нам и так уже недолго осталось, будут жить на всю катушку! Самые способные создадут подсобное хозяйство, будет своя корова, свинья, курица, картошка - и хватит.

- Насчёт туризма не знаю, но к этому большинство уже привыкло, я из Резекне, если позавчера небольшой стресс ещё был, то сегодня утром - вообще никакой реакции.

- Если будут премии за сбитые дроны, то можно будет начать организовывать сафари?

- Да, в палатке на озере Разнас может быть неуютно...

- В Израиле люди женятся даже в укрытиях, у них рождаются дети, а тревоги там постоянно. Может быть, тогда люди понимают, что время на этой земле коротко, и расставляют правильно приоритеты.

- Ах, как хорошо, что я в Латгалии уже побывал.

- Дополнительный "экшн", all inclusive.

 

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

