«Туризм в Латгалии накрылся?» В соцсети дают невесёлый прогноз, но не все с ним согласны

"Я бы сказала, что туризм в Латгалии накрылся. Какой нормальный человек там будет что-то бронировать или планировать, например, справлять свадьбу в каком-нибудь гостевом доме в Латгалии, если уже каждую вторую ночь тревога, надо сидеть за двумя стенами и ты не знаешь, когда сможешь выбраться", - предполагает она.

Однако большинство комментаторов с ней не согласны и даже упражняются в сарказме:

- Вероятность, что заблудившийся дрон попадёт в гостевой дом, в 1000 раз меньше, чем вероятность, что во время поездки в Латгалию какой-нибудь пьяница заедет на твою полосу.

- Кто это справляет свадьбы на нефтебазах?

- Стресса нет. Ко всему привыкаешь. Будут как раз те, кому нравится дополнительный стресс. Кстати, в чём проблема с тем, чтобы выбраться? Дороги закрыты?

- А что, была тревога?

- Я бы развернул проектик посёлочка для сениоров и сеньорит. Цены приятные, на солнечные батареи расценки падают, санки далеко тащить не надо, да нам и так уже недолго осталось, будут жить на всю катушку! Самые способные создадут подсобное хозяйство, будет своя корова, свинья, курица, картошка - и хватит.

- Насчёт туризма не знаю, но к этому большинство уже привыкло, я из Резекне, если позавчера небольшой стресс ещё был, то сегодня утром - вообще никакой реакции.

- Если будут премии за сбитые дроны, то можно будет начать организовывать сафари?

- Да, в палатке на озере Разнас может быть неуютно...

- В Израиле люди женятся даже в укрытиях, у них рождаются дети, а тревоги там постоянно. Может быть, тогда люди понимают, что время на этой земле коротко, и расставляют правильно приоритеты.

- Ах, как хорошо, что я в Латгалии уже побывал.

- Дополнительный "экшн", all inclusive.