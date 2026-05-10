Не дайте заморочить себе голову. Гонители нашей памяти намеренно отказываются различать украинскую трагедию и Вторую мировую войну. Им так проще, как им кажется, доказать, что красноармейцы и российская армия – это одни и те же люди. Потому, как манну небесную, приняли весть о российской агрессии. Теперь можно не только памятники снести, но разрушить память о дедах-героях и образование на русском языке заодно.

В Красной Армии воевали около ста тысяч латышей и граждан Латвии других национальностей. Более двух тысяч украинцев стали Героями Советского Союза. А это вершины войскового мужества. Сколько героев, не отмеченных даже медалями, невозможно представить.

День Победы объединяет наши народы, воевавшие против Гитлера на стороне Красной Армии. Политики хотят, чтобы разъединил. Нельзя этого допустить."

А то, во что превратил 9 мая российский официоз, можно увидеть тут: "Так у вас не только дед погиб, но и сын? Так у вас сегодня двойной праздник!"

Или вот это: