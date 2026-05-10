9 мая политики Латвии выступают в унисон с политиками России: Пименов об одной странности (1)

Редакция PRESS 10 мая, 2026 09:15

Важно 1 комментариев

"Девятое Мая – это день победы Красной Армии над гитлеровцами. И только над ними. Освобождение восточной Европы от гитлеровцев Красной Армией и вторжение российской армии в Украину – две разные войны. Одна была освободительная, другая колониальная, а похоже, уже и захватническая. Потрясающе, но правящие политики и в России, и в Латвии выступают в унисон, объединяя эти две войны. Одни ищут себе моральную поддержку в победе сорок пятого года, которой не они добились, другие сводят с ней счёты, - пишет на своей странице ФБ Игорь Пименов, экс-депутат Сейма от "Согласия".

Не дайте заморочить себе голову. Гонители нашей памяти намеренно отказываются различать украинскую трагедию и Вторую мировую войну. Им так проще, как им кажется, доказать, что красноармейцы и российская армия – это одни и те же люди. Потому, как манну небесную, приняли весть о российской агрессии. Теперь можно не только памятники снести, но разрушить память о дедах-героях и образование на русском языке заодно.

В Красной Армии воевали около ста тысяч латышей и граждан Латвии других национальностей. Более двух тысяч украинцев стали Героями Советского Союза. А это вершины войскового мужества. Сколько героев, не отмеченных даже медалями, невозможно представить.

День Победы объединяет наши народы, воевавшие против Гитлера на стороне Красной Армии. Политики хотят, чтобы разъединил. Нельзя этого допустить."

А то, во что превратил 9 мая российский официоз, можно увидеть тут: "Так у вас не только дед погиб, но и сын? Так у вас сегодня двойной праздник!"

Или вот это:

Комментарии (1)
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (1)

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат? (1)

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах (1)

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев (1)

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года (1)

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (1)

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года (1)

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

