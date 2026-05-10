9 мая в Латвии: к могилам погибших воинов и мемориалу в Саласпилсе несли цветы (ФОТО)

После сноса памятника Освободителям в Пардаугаве многие люди в этом году направились к другим мемориалам и братским захоронениям. Жители приходят семьями, приносят цветы, зажигают свечи и молча чтят память погибших родственников и участников войны. По наблюдениям очевидцев, люди ведут себя спокойно и достойно: без массовых гуляний, громких мероприятий или провокаций. Многие просто останавливаются на несколько минут у памятников, возлагают цветы и уходят.

Атмосфера в местах памяти скорее тихая и сосредоточенная. Ранее представители властей неоднократно заявляли о необходимости соблюдать общественный порядок в этот день. Однако, как отмечают жители, большинство пришедших воспринимают 9 мая прежде всего как день памяти о своих предках, а не как повод для празднований.

Полиция продолжает дежурство у мемориалов, при этом серьезных инцидентов на данный момент не зафиксировано.

Особенно много жителей Латвии пришло почтить память павших к мемориалу жертвам концгалерей в Саласпилсе и в парк Дубровина в Даугавпилсе.

Хотя Вечный огонь в парке Дубровина огорожен после происшествия, случившегося в феврале этого года, когда во время работ по техобслуживанию произошёл взрыв, цветы в парке активно возлагали в течение всего дня. Этому не смогла помешать даже дождливая погода.