В Ливане в результате удара Израиля погибли 39 человек (1)

© BBC 10 мая, 2026 10:02

Мир 1 комментариев

В результате серии израильских ударов по Ливану погибли не менее 39 человек, сообщили ливанские власти. В ответ радикальная шиитская группировка «Хезболла» выпустила ракеты и беспилотники по северному Израилю и по израильским войскам на юге Ливана, сообщает ВВС.

Большинство израильских авиаударов пришлись на юг Ливана. Израильские военные утверждают, что наносят удары по инфраструктуре и лицам, связанным с поддерживаемой Ираном вооруженной группировкой. Израиль и «Хезболла» продолжают обмениваться ударами с тех пор, как президент США Дональд Трамп объявил 16 апреля о соглашении о прекращении огня между правительствами Израиля и Ливана. Несмотря на договоренность, Израиль и «Хезболла» все это время продолжали обмен ударами, обвиняя друг друга в нарушении перемирия.

По данным министерства здравоохранения Ливана, одна из самых тяжелых атак пришлась на район Айн-эд-Дельб близ Сайды на юге страны, где были разрушены жилые дома и под завалами оказались десятки людей.

С начала военной эскалации между Израилем и «Хезболлой» в Ливане погибли 2 795 человек, уточнили местные власти.

«Хезболла» в ответ нанесла удар беспилотником по северу Израиля. Израильские военные сообщили, что в результате атаки были ранены трое солдат.

По данным министерства здравоохранения Ливана, за последнюю неделю в результате израильских атак по всей стране погибли более 120 человек, включая женщин и детей. Ведомство не разделяет погибших на гражданских лиц и комбатантов.

Израильские военные также продолжают удерживать полосу ливанской территории вдоль границы. Цель операции — создание так называемой зоны безопасности, свободной от «Хезболлы», для защиты северных районов Израиля.

В этих районах целые деревни были разрушены, правозащитные организации заявляют, что некоторые случаи могут подпадать под определение военных преступлений.

Манекен лежит на развалинах магазина одежды в Бейруте.

Со своей стороны, «Хезболла» продолжает атаковать израильские войска в Ливане и на севере Израиля с использованием ракет и беспилотников, а также атаковать ими северные районы Израиля.

Израиль и «Хезболла» договорились о прекращении огня в ноябре 2024 года, завершив предыдущий виток конфликта. После этого Израиль практически ежедневно наносил удары по объектам и лицам, которые, по его утверждению, связаны с «Хезболлой».

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось (1)

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0! (1)

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао (1)

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (1)

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат? (1)

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах (1)

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев (1)

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

