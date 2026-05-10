Большинство израильских авиаударов пришлись на юг Ливана. Израильские военные утверждают, что наносят удары по инфраструктуре и лицам, связанным с поддерживаемой Ираном вооруженной группировкой. Израиль и «Хезболла» продолжают обмениваться ударами с тех пор, как президент США Дональд Трамп объявил 16 апреля о соглашении о прекращении огня между правительствами Израиля и Ливана. Несмотря на договоренность, Израиль и «Хезболла» все это время продолжали обмен ударами, обвиняя друг друга в нарушении перемирия.

По данным министерства здравоохранения Ливана, одна из самых тяжелых атак пришлась на район Айн-эд-Дельб близ Сайды на юге страны, где были разрушены жилые дома и под завалами оказались десятки людей.

С начала военной эскалации между Израилем и «Хезболлой» в Ливане погибли 2 795 человек, уточнили местные власти.

«Хезболла» в ответ нанесла удар беспилотником по северу Израиля. Израильские военные сообщили, что в результате атаки были ранены трое солдат.

По данным министерства здравоохранения Ливана, за последнюю неделю в результате израильских атак по всей стране погибли более 120 человек, включая женщин и детей. Ведомство не разделяет погибших на гражданских лиц и комбатантов.

Израильские военные также продолжают удерживать полосу ливанской территории вдоль границы. Цель операции — создание так называемой зоны безопасности, свободной от «Хезболлы», для защиты северных районов Израиля.

В этих районах целые деревни были разрушены, правозащитные организации заявляют, что некоторые случаи могут подпадать под определение военных преступлений.

Со своей стороны, «Хезболла» продолжает атаковать израильские войска в Ливане и на севере Израиля с использованием ракет и беспилотников, а также атаковать ими северные районы Израиля.

Израиль и «Хезболла» договорились о прекращении огня в ноябре 2024 года, завершив предыдущий виток конфликта. После этого Израиль практически ежедневно наносил удары по объектам и лицам, которые, по его утверждению, связаны с «Хезболлой».