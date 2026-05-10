Георгиевские ленты, музыка, алкоголь: 9 мая задержаны 3 человека. Протоколов гораздо больше

Один из задержанных в Вентспилсе прикрепил к груди георгиевскую ленту и отказался предъявить документы, удостоверяющие личность. В Саласпилсе задержан мужчина за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения, нарушающем общественный порядок или безопасность.

В свою очередь, в Лиепае один мужчина, находясь в состоянии опьянения, нарушал общественный покой и порядок, ругался нецензурными словами, а также издевался над поддержкой Украины со стороны Латвии. Также мужчина не подчинился законным требованиям сотрудников полиции, в результате чего был задержан, и в отношении его поведения было возбуждено четыре административных дела.

Как в Риге, так и в Даугавпили зафиксировано, что лица пытались возложить цветы на местах демонтированных советских памятников, что расценивается как прославление военной агрессии и военных преступлений. В отношении этих лиц также возбуждены административные дела.

Агентство LETA заметило, что один такой мужчина был задержан в Парке Победы в Риге, где до 2022 года находился памятник солдатам советской армии. Мужчина в спортивной одежде, который пришел в парк, где раньше 9 мая у памятника собирались тысячи людей, с цветами и был помещен в полицейский микроавтобус.

Государственная полиция совместно с другими службами продолжает работать в усиленном режиме, чтобы обеспечить общественный порядок и безопасность.

Как уже сообщалось, в течение дня в Рижском регионе были зафиксированы отдельные случаи, когда на одежде лиц или на прикрепленных к ней элементах были публично видны символы и надписи, прославляющие военную агрессию, например, герб России, надпись «Russia», лента Георгия и тому подобное. Один мужчина за такое нарушение в окрестностях мемориала в Саласпиле получил даже два административных наказания.

В Даугавпилсе зафиксирован случай, когда мужчина 1981 года рождения, находясь в состоянии явного алкогольного опьянения, проходя мимо музея Шмаковки на улице Рижской, с помощью портативного динамика проигрывал песню, прославляющую военную агрессию, в то время как в Риге, на кладбище Плявниеки, какой-то мужчина из своего автомобиля проигрывал песню, прославляющую Красную армию.