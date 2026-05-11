Адвокат: наша налоговая политика хороша лишь для наркоторговцев

По мнению Зелмениса, время продемонстрировало, насколько глуповатой оказалась наша реформа подоходного налога с предприятий, которую просто скопировали у эстонцев: "Ну, и какого чуда мы достигли?". А ещё был "капитальный ремонт", разрушивший нашу банковскую и финансовую отрасль.

Если на военные расходы хотят выделить 5% от бюджета, то надо быть реалистом: как минимум, налоги не уменьшатся, но в реальности они должны как-то меняться. У нас дела с подоходным налогом с предприятий идут очень слабо, но во всех странах мира система другая. Конечно, с другой стороны есть лозунг, что "мы не хотим мешать тому, что привычно для предпринимателей". Что именно привычно, Зелменис не понимает.

"Эта система с подоходным налогом с предприятий предназначена для таких предприятий, как наркоторговцы, которые получают ненормальную прибыль с первой же секунды. Большинство предпринимателей не получают прибыль с первой секунды. И тогда вопрос: где вся моя боль, мучения, ущерб от амортизации и налогов, которые вложены до этого? А это никого не интересует", - сказал адвокат.

Во всём остальном мире, кроме Латвии и Эстонии, для предприятий существует перенос убытков от амортизации и налогов: если ты в один какой-то год внезапно начинаешь получать прибыль, ты можешь их покрыть за предыдущие 10 лет, так что ты имеешь долгосрочную поддержку, а в Латвии специфическая налоговая политика рассчитана на "бегунов на короткую дистанцию".

Можно, конечно, сказать, что не нужно менять бизнес-среду, однако Зелменис хотел бы услышать, чего такого выдающегося мы достигли, раз уже почти 8 лет, с 2018 года, живём при таком режиме налогообложения. "Стандартный рецепт - повысим акциз, повысим НДС, повысим минимальную зарплату - своё уже отслужил", - убеждён эксперт.