Адвокат: наша налоговая политика хороша лишь для наркоторговцев

Neatkarīgā Rīta Avīze 11 мая, 2026 09:31

Присяжный адвокат и эксперт по налогам Янис Зелменис в интервью подкасту Nra.lv TV sarunas сказал, что он хотел бы высказаться о налогах оптимистически, но это всё равно, что думать, будто сила притяжения Земли может уменьшиться: подпрыгнешь - и улетишь в космос.

По мнению Зелмениса, время продемонстрировало, насколько глуповатой оказалась наша реформа подоходного налога с предприятий, которую просто скопировали у эстонцев: "Ну, и какого чуда мы достигли?". А ещё был "капитальный ремонт", разрушивший нашу банковскую и финансовую отрасль.

Если на военные расходы хотят выделить 5% от бюджета, то надо быть реалистом: как минимум, налоги не уменьшатся, но в реальности они должны как-то меняться. У нас дела с подоходным налогом с предприятий идут очень слабо, но во всех странах мира система другая. Конечно, с другой стороны есть лозунг, что "мы не хотим мешать тому, что привычно для предпринимателей". Что именно привычно, Зелменис не понимает.

"Эта система с подоходным налогом с предприятий предназначена для таких предприятий, как наркоторговцы, которые получают ненормальную прибыль с первой же секунды. Большинство предпринимателей не получают прибыль с первой секунды. И тогда вопрос: где вся моя боль, мучения, ущерб от амортизации и налогов, которые вложены до этого? А это никого не интересует", - сказал адвокат.

Во всём остальном мире, кроме Латвии и Эстонии, для предприятий существует перенос убытков от амортизации и налогов: если ты в один какой-то год внезапно начинаешь получать прибыль, ты можешь их покрыть за предыдущие 10 лет, так что ты имеешь долгосрочную поддержку, а в Латвии специфическая налоговая политика рассчитана на "бегунов на короткую дистанцию".

Можно, конечно, сказать, что не нужно менять бизнес-среду, однако Зелменис хотел бы услышать, чего такого выдающегося мы достигли, раз уже почти 8 лет, с 2018 года, живём при таком режиме налогообложения. "Стандартный рецепт - повысим акциз, повысим НДС, повысим минимальную зарплату - своё уже отслужил", - убеждён эксперт.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

