В соцсети предупреждают о подозрительном мужчине, ведущем съёмку детей в Иманте

Редакция PRESS 10 мая, 2026 13:45

ЧП и криминал 0 комментариев

В группе "Иманта" 9 мая появилась публикация о том, что на детской площадке в Иманте, в районе ул. Сподрас и Сидраба, около одного из корпусов Рижского университета им. Страдиня, был замечен некий мужчина.

Он явно снимал на видео 10-летних девочек, игравших на площадке, и сразу же после этого просматривал видео там же, на месте, так что якобы было слышно, что заснято.

"У него штаны вроде бы сильно спадали, всё толстое брюхо было видно. Пожалуйста, будьте внимательны!!!" - пишет Эдгар, чьим постом поделились более 200 человек. 

Как сообщил в комментариях сам автор поста, он информировал об этом случае полицию.

"Мы туда постоянно ходим, но такое первый раз вижу, надеюсь, что больше никогда не придёт!" - пишет в комментариях Лена.

"А потом дети пропадают", - волнуется Элина.

"А может, он инспектор, который проверяет безопасность детских площадок и фиксирует на видео несоответствие требованиям?" - предполагает ещё один комментатор.

 

 

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

