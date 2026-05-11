TV3: России нет дела до останков павших красноармейцев в Латвии (2)

tv3.lv 11 мая, 2026 08:45

 С момента полномасштабного вторжения России в Украину фактически остановилась передача РФ найденных в Латвии останков советских солдат, павших во время Второй мировой войны, или их перезахоронение на кладбищах, поскольку Москве больше нет дела до этих останков, сообщает портал TV3 ziņas.

На данный момент в Латвии хранятся останки примерно 2000 красноармейцев, и никто толком не знает, как с ними быть дальше, говорится в сюжете.

Почти 30 лет в поисках и перезахоронении павших бойцов участвуют добровольцы из общества "Легенда" под руководством Талиса Эшмитса.

Сам Эшмитс рассказал съёмочной группе, что ранее каждая находка останков советского солдата означала запуск целой юридически оговоренной процедуры, в результате чего останки перевозили в Россию или хоронили на каком-либо из кладбищ советских солдат в Латвии.

После 2022 года всё остановилось, потому что российская сторона, по словам Эшмитса, ничего не делает. Он приводит в пример ситуации, когда останки были идентифицированы, родственники в России изъявили желание вернуть их домой, латвийская сторона дала согласие и документы были оформлены, но российская сторона просто всё игнорирует.

Другие страны тем временем сотрудничают, и перезахоронения останков их бойцов проводятся. Сюжет завершается показом склада, где в мешках хранятся ненужные России останки советских солдат, а также сложены гробы с прахом воинов вермахта, которые будут достойным образом перезахоронены, сообщает TV3.

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

