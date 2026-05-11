На данный момент в Латвии хранятся останки примерно 2000 красноармейцев, и никто толком не знает, как с ними быть дальше, говорится в сюжете.

Почти 30 лет в поисках и перезахоронении павших бойцов участвуют добровольцы из общества "Легенда" под руководством Талиса Эшмитса.

Сам Эшмитс рассказал съёмочной группе, что ранее каждая находка останков советского солдата означала запуск целой юридически оговоренной процедуры, в результате чего останки перевозили в Россию или хоронили на каком-либо из кладбищ советских солдат в Латвии.

После 2022 года всё остановилось, потому что российская сторона, по словам Эшмитса, ничего не делает. Он приводит в пример ситуации, когда останки были идентифицированы, родственники в России изъявили желание вернуть их домой, латвийская сторона дала согласие и документы были оформлены, но российская сторона просто всё игнорирует.

Другие страны тем временем сотрудничают, и перезахоронения останков их бойцов проводятся. Сюжет завершается показом склада, где в мешках хранятся ненужные России останки советских солдат, а также сложены гробы с прахом воинов вермахта, которые будут достойным образом перезахоронены, сообщает TV3.

