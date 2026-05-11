Как резекненцы реагировали на дроны: комментарии в соцсетях

Люди пытались понять, было ли произошедшее локальной аварией, военной угрозой или признаком того, что война России против Украины физически ощущается в латвийском приграничном городе.

Ещё до официального объяснения в социальных сетях начала формироваться своя картина происходящего - с показаниями очевидцев, опасениями, вопросами о школах, а позже и неподтверждёнными заявлениями об украинских беспилотниках.

Из анализа "Rēzeknes forums" видно, что первая волна комментариев начинается примерно в 3:35 утра. В первые 30 минут после первого сообщения было уже 56 комментариев, за первый час - более 170, а за два часа - более 400.

Сначала преобладали попытки выяснить, что слышали жители и где это происходит. Позже к этому потоку присоединились вопросы о действиях Национальных вооруженных сил (НВС), сотовом оповещении, отмене уроков, происхождении дронов и возможном виновнике.

Позже Государственная полиция сообщила, что 7 мая в Резекне в нефтехранилище попали два дрона.

"Rēzeknes forums" - это не небольшой закрытый чат. Это публичная группа в "Facebook", насчитывающая около 27 000 участников - примерно столько людей и проживает в Резекне.

