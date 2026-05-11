По его словам, Министерству обороны необходимо как можно скорее получить новое руководство, а выдвижение партийных кандидатов вызвало бы слишком долгую политическую дискуссию.

С кандидатом на пост министра обороны, полковником Национальных вооруженных сил (НВС) Райвисом Мелнисом, которого присмотрела премьер-министр, президент лично не знаком, но планирует встретиться с ним, когда Мелнис вернется в Латвию. Ринкевич обратил внимание на то, что в демократических странах должен быть гражданский контроль над вооруженными силами, поэтому, став министром, Мелнису придется уволиться со службы в армии.

Первой и главной задачей нового министра обороны было бы сделать отрасль как можно более гибкой, сказал глава государства. Президент отметил, что оборонные технологии развиваются очень быстро, и то, что подходило полгода назад, сегодня уже не годится.

На вопрос о будущем коалиции президент ответил, что не следует делать поспешных выводов, а сначала нужно дать политическим интригам улечься в течение пары дней и позволить партиям "выпустить пар", и после этого появится больше ясности, существует ли еще коалиция или нет.

Сегодня у президента запланирована встреча с Союзом зеленых и крестьян (СЗК), но в случае необходимости он не исключает консультаций со всеми фракциями Сейма - как с коалицией, так и с оппозицией.

Как сообщалось, в воскресенье вечером о своей отставке объявил министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные"), и одновременно его отставки потребовала Силиня, которая уже предложила полковнику Мелнису занять пост министра обороны, и он согласился. Премьер-министр считает, что министерством должен руководить профессионал.

