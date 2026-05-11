Хотела помочь беженцам или преступила закон? Дело Раубишко: обе стороны обжаловали приговор суда

Ранее сообщалось, что судья Латгальского районного суда Иварс Дзиндзукс после оглашения сокращённого приговора подчеркнул, что мотивом, которым руководствовалась Раубишко, было оказание гуманитарной помощи, но оно осуществлялось противозаконными способами.

Раубишко обвиняли в организации незаконного пересечения границы, но суд признал её виновной лишь в поддержке такого пересечения, поэтому её приговорили к более мягкому наказанию. Кроме того, суд принял во внимание степень соучастия Раубишко, её биографию, степень причинённого вреда и ответственность в целом.

Судья отметил, что совершённое ею преступление отличается от многих других аналогичных нарушений, поскольку Раубишко действовала не в корыстных целях - её мотивом было желание помочь людям.

Прокурор во время судебных прений ходатайствовала о наказании Раубишко лишением свободы на полтора года.

Раубишко своей вины не признаёт.

Организация Gribu palīdzēt bēgļiem ранее информировала агентство LETA о том, что в январе 2023 года Раубишко, к которой поступила повторная просьба о помощи от нескольких сирийцев, долгое время находившихся вблизи границы Латвии с Белоруссией, обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Эта группа людей несколько раз пересекала границу с целью попросить убежище, и каждый раз её отправляли обратно на территорию Белоруссии.

После того, как ЕСПЧ принял постановление о принятии временных мер по отношению к соискателям убежища, о которых говорилось выше (о том, что их не следует выдворять из Латвии и нужно обеспечить продовольствием, водой, одеждой, медпомощью и временным жильём), Раубишко в сопровождении ещё одного сотрудника Gribu palīdzēt bēgļiem Эгилса Грасманиса отправилась на границу, чтобы убедиться в том, что постановление суда исполняется и сирийцы получают необходимую гуманитарную помощь.

В связи с этими действиями был начат уголовный процесс.

Раубишко заявила, что она действовала так, чтобы спасти жизнь, и что помощь соискателям убежища преступлением не является. Встретив сирийцев, по её словам, она и Грасманис связались с погранслужбой и Службой неотложной медицинской помощи, чтобы устранить угрозу здоровью людей и информировать ответственные учреждения о том, что эти люди находятся на территории Латвии.

Однако по мнению прокуратуры Раубишко предоставила в ЕСПЧ заведомо ложную информацию о группе сирийских граждан, прибывших в Латвию нелегально.

Как сказано в обвинении, 11 января 2023 года в переписке с неким гражданином или гражданкой Сирии Раубишко дала указание группе сирийцев незаконно пересечь латвийскую границу, чтобы можно было сообщить, что они находятся в юрисдикции Латвии и тем самым дать основание ЕСПЧ для получения временного урегулирования.

По указаниям Раубишко, говорится в тексте обвинения, группа сирийцев, состоявшая из одной женщины и четверых мужчин (их уголовный процесс выделен в отдельное производство), 11 января умышленно незаконно перешла границу в Робежниекской волости.

После того, как сирийцы засняли в Латвии фотографии и послали их Раубишко, по её указаниям они вернулись на территорию Белоруссии ждать постановления ЕСПЧ о временных мерах защиты.

Согласно оценке прокуратуры, 111 января 2023 года Раубишко предоставила в ЕСПЧ заведомо ложные сведения о том, что группа сирийцев находится в латвийской юрисдикции, зная, что на тот момент соискатели убежища покинули Латвию и вернулись в Белоруссию.