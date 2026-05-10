Лучше поздно, чем никогда: в Wolt вводят цифровой курс ПДД для курьеров

Цель внедрения учебного курса - усилить понимание о безопасности уличного движения и поощрять ответственные действия.

Темы, рассматриваемые в рамках курса, непосредственно связаны с доставкой, в них включена информация о правилах дорожного движения, действующих в Латвии, о приёмах безопасного передвижения и об ориентировании в смешанном трафике.

Существенная часть курса отведена под микромобильность и её регулирование - речь идёт в том числе об ограничениях скорости, правилах перемещения по тротуарам при отсутствии инфраструктуры для велосипедистов, рассматриваются и другие повседневные ситуации. Разъясняется также, как действовать в случае ДТП и как правильно пользоваться снаряжением для безопасности. Кроме того, даны советы, как работать при сложных погодных условиях - в дождь, в снегопад, в гололёд и при ограниченной видимости.

Цифровой курс доступен в приложении для курьеров Wolt на латышском и английском языках, он предназначен для более чем 4000 активных курьеров в Латвии. Так как курьеры имеют статус самозанятого лица, то есть оказывают услуги независимо, курс не является обязательным, однако он интегрирован в процесс начала сотрудничества с новыми партнёрами и представляет собой первый шаг в работе с этой платформой.

Помимо информации о нормативах и правилах, курс рассматривает реальные ситуации из жизни, с которыми постоянно сталкиваются курьеры. В него включён и тест по проверке знаний с вопросами о максимальной разрешённой скорости, о том, когда курьер на велосипеде имеет преимущество, о безопасном передвижении в присутствии пешеходов и т.п.