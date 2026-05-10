Круизное судно с хантавирусом прибыло на Канарские острова в Испании

Судно MV Hondius под голландским флагом прибыло в испанский порт Гранадилья в сопровождении корабля Гражданской гвардии.

Первыми будут эвакуированы испанские пассажиры и персонал, а также африканский медицинский эксперт. Высадка будет производиться группами по 5 человек и только тогда, когда соответствующий самолет, в зависимости от гражданства группы, будет готов к вылету из Южного международного аэропорта Тенерифе.

Затем судно продолжит свой путь в Нидерланды.

Три пассажира с корабля - муж и жена из Нидерландов и женщина из Германии - умерли, а другие заболели редкой болезнью, которая обычно распространяется среди грызунов.

Единственный тип хантавируса, который может передаваться от человека к человеку, - вирус Анды - был подтвержден среди тех, кто сдал положительные анализы, что усиливает международное беспокойство.

"Мы классифицируем всех, кто находится на борту, как людей с повышенным риском", - сказала в субботу директор ВОЗ по эпидемической и пандемической готовности и профилактике Мария Ван Керкхоув.

Но риск для населения в целом и жителей Канарских островов остается низким, добавила она.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, который прибыл в Испанию в субботу и, как ожидается, будет наблюдать за эвакуацией корабля, дал такое же заверение и поблагодарил жителей Тенерифе за солидарность.

"Я хочу, чтобы вы меня услышали, - написал Тедрос в открытом письме к жителям Тенерифе в субботу. - Это не очередной ковид".

Прибыв на Тенерифе, он заявил, что уверен в успехе операции: "Испания подготовлена".

В пятницу ВОЗ заявила, что подтвердила шесть случаев заболевания из восьми предполагаемых. На судне не осталось ни одного подозрительного случая.

Судно MV Hondius следует из Кабо-Верде, откуда ранее на этой неделе уже были эвакуированы три зараженных человека.

Отслеживание и розыск

В Мадриде министры здравоохранения и внутренних дел Испании настаивают на том, что "никаких контактов" с местным населением не будет, и что пассажиры будут покидать судно "группами граждан".

"Все районы, через которые пройдут пассажиры, будут оцеплены", - сказал министр внутренних дел, добавив, что вокруг судна будет действовать морская зона отчуждения.

Судно MV Hondius вышло из Ушуайи (Аргентина) 1 апреля, чтобы совершить круиз через Атлантический океан в Кабо-Верде.

Провинциальный чиновник здравоохранения Хуан Петрина заявил, что вероятность того, что голландец, связанный со вспышкой заболевания, заразился в Ушуайе, практически нулевая, в том числе из-за инкубационного периода вируса.

Органы здравоохранения нескольких стран отслеживают пассажиров, которые уже сошли на берег, и всех, кто мог вступать с ними в контакт.

У стюардессы голландской авиакомпании KLM, которая контактировала с инфицированным пассажиром с круизного лайнера и у которой позже проявились слабые симптомы, анализ на хантавирус оказался отрицательным, сообщила ВОЗ в пятницу.

Пассажирка - жена первого человека, умершего в результате вспышки, - 25 апреля ненадолго оказалась в самолете, направлявшемся из Йоханнесбурга в Нидерланды, но была снята перед взлетом.

Она умерла на следующий день в больнице Йоханнесбурга.

Испанские власти сообщили, что женщина, летевшая этим рейсом, проходит проверку на хантавирус, симптомы которого проявились у нее дома, на востоке Испании. По словам министра здравоохранения Хавьера Падильи, она находится в больнице в изоляции.

У двух жителей Сингапура, находившихся на корабле, результаты анализов оказались отрицательными, но они останутся в карантине, сообщили в пятницу власти города-государства.

Британские органы здравоохранения также сообщили в пятницу о подозрении на заболевание на острове Тристан-да-Кунья, одном из самых изолированных поселений в мире, где проживает около 220 человек.