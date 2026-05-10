Немцы отказываются от личных автомобилей из-за войны в Иране

© Deutsche Welle 10 мая, 2026 13:17

Scanpix/IMAGO/Rüdiger Wölk

Жители Германии пересаживаются на велосипеды и общественный транспорт, оставляя личные автомобили дома, следует из опроса. Причина - рост цен на топливо из-за войны в Иране.

Почти половина жителей Германии стала чаще отказываться от использования личного автомобиля из-за последствий войны США и Израиля против Ирана, выразившихся в скачке цен на топливо. Об этом заявили 48 процентов участников опроса, проведенного в ФРГ по заказу портала Verivox, сообщают в воскресенье, 10 мая, издания медиагруппы Funke.

Согласно результатам опроса, 29 процентов немцев в сложившихся условиях стали пересаживаться с машин на велосипеды, а 24 процента чаще добираются до цели на общественном транспорте.

По данным Общегерманского автомобильного клуба (ADAC), цены на бензин и дизельное топливо в Германии 7 мая опустились до минимума с начала марта, когда война в Иране привела к прекращению судоходства в Ормузском проливе - одной из важнейших нефтяных артерий для всего мира. Так, 7 мая средняя цена за литр бензина E10 на заправках в ФРГ составила 1,984 евро, на дизель - 2,025 евро за литр. Это стало возможным как ввиду снижения цен на нефть на мировых рынках, так и благодаря "топливной скидке", введенной в начале мая для граждан правительством ФРГ.

Немцы экономят энергию из-за роста цен, обусловленного войной в Иране

Две трети (67 процентов) респондентов в том же опросе заявили, что из‑за роста цен стали более осознанно расходовать энергию. Самая распространенная мера, которой следуют 56 процентов немцев, - выключать неиспользуемые электроприборы вместо того, чтобы переводить их в режим ожидания.

Кроме того, 55 процентов опрошенных заявили, что стали убавлять мощность отопительных устройств в домах. 52 процента указали, что в целом целенаправленно сокращают потребление электроэнергии. 47 процентов респондентов также экономят горячую воду.

При этом чуть более четверти опрошенных - 27 процентов - заявили, что не экономят энергию. Но основной причиной большинство из них (52 процента) называют тот факт, что они и раньше жили экономно и не видят дополнительного потенциала для сокращений.

Мировые запасы нефти приближаются к рекордно низким уровням

По итогам апреля мировые запасы нефти сократились на 200 млн баррелей, сообщила 6 мая газета Financial Times со ссылкой на данные аналитиков S&P Global Energy и Goldman Sachs. По их информации, из-за блокады Ормузского пролива рынок нефти уже недополучил 1 млрд баррелей сырья.

Основной эффект от дефицита топлива пока ощутили преимущественно страны Азии, отмечает FT. В США же запасы бензина могут достигнуть исторически низкого уровня во время пикового сезона отпусков летом.

При этом рынок еще не отреагировал на рекордные темпы сокращения запасов, поэтому "рост цен на нефть еще впереди", считает глава исследований рынка нефти в S&P Global Energy Джим Бурккхард. Как пишет FT, трейдеры опасаются, что ситуация может стать критической уже через несколько недель.

