Дожди на подходе и рекордное тепло: погода на неделю

Во вторник местами ожидаются дожди, ночью в Курземе выпадут дополнительные осадки. На солнце воздух в восточной части страны потеплеет до +21 градуса, а на побережье Южного Курземе температура не превысит +10 градусов.

В среду во многих местах ожидаются дожди, на востоке страны возможны грозы. Хотя ночью температура не опустится ниже +6 градусов, днем ​​на большей части страны ожидается не выше +9–+14 градусов.

В четверг будет солнечная погода, в Курземе возможны кратковременные дожди. Ночью температура воздуха опустится до +2–7 градусов, а днем ​​достигнет +13–18 градусов.

В выходные дни местами температура воздуха превысит +20 градусов, возможны дожди и грозы.

По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, на этой неделе ожидается на один градус теплее нормы, а на следующей неделе средняя температура может подняться на три градуса выше нормы.