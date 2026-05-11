В свою очередь Сибига заявил, что зафиксированные в четверг в Резекне дроны стали следствием российской радиоэлектронной борьбы — Россия целенаправленно отклонила украинские беспилотники от их целей на своей территории.

Сибига подчеркнул, что Украина готова сотрудничать со странами Балтии и Финляндией, в том числе напрямую привлекая украинских специалистов, чтобы предотвращать подобные инциденты, вызванные действиями российской радиоэлектронной борьбы.

По словам главы украинского МИД, цель Украины — обеспечить максимальную безопасность Латвии, других стран Балтии и Финляндии, в том числе помогая укреплять защиту воздушного пространства.

Украина также рассматривает возможность направить группы экспертов в страны, столкнувшиеся с подобными инцидентами с дронами.