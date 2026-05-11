Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Вс, 24. Мая
Приведёт ли война к краху латвийской промышленности: эксперт

© LETA 11 мая, 2026 10:29

Быстрые подъемы и падения стали нормой этого десятилетия. Промышленность относится к числу отраслей, наиболее остро ощущающих это на себе, и сейчас она сталкивается с новыми вызовами. Если эти вызовы не будут преодолены должным образом, пострадает большая часть населения страны, а не только те, кто работает в промышленности.

Ситуация осложнилась в прошлом году, когда Дональд Трамп, вернувшись в Овальный кабинет, поспешно приступил к пересмотру условий мировой торговли и добился того, что многие крупные торговые партнёры США - Европейский союз, Япония, Южная Корея - платят более высокие пошлины на экспорт в США, чем раньше.

Нас не спасает тот факт, что мы мало экспортируем в США - всего несколько процентов от общего объёма. Наша жизнь и так непроста, потому что конкуренция за продажи в других регионах мира, включая Европу, усилилась.

Сейчас мир сталкивается с новыми, весьма вероятными экономическими потрясениями, связанными с боевыми действиями на Ближнем Востоке. Война и вызванные ею экономические разрушения - лишь очередная капля в нынешнем глобальном потоке негатива. Фактически, многие латвийские промышленные предприятия столкнулись со снижением объемов производства еще до того, как стало известно о приближении американской армады к иранскому побережью.

"Полтора года бурного роста в обрабатывающей промышленности Латвии временно остановились. Даже не остановились, а скорее провалились. Мы пережили резкое падение показателей промышленного производства уже в декабре прошлого года, за чем последовали слабые результаты в январе-феврале этого года, а затем снова сильный рост в марте", - говорит экономист Банка Латвии Агнесе Пуке.

По данным Центрального статистического управления, объем производства в обрабатывающей промышленности в первом квартале этого года был на 2,1% ниже, чем в последнем квартале прошлого года, но на 1% выше, чем в первом квартале прошлого года.

Зима была плохой, и март в некоторой степени вывел производство из кризиса. В третьем месяце года было произведено на 4,4% больше, чем годом ранее. Март принес позитивный сюрприз, но есть сомнения в его устойчивости.

Пуке называет кредитование позитивным фактором роста производства. Оно могло бы стимулировать строительство, но для этого требуется значительная поддержка со стороны деревообрабатывающей, металлургической и добывающей промышленности. Одновременно она указывает и на негативный фактор - уже упомянутую войну на Ближнем Востоке.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (2)

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

