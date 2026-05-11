Приведёт ли война к краху латвийской промышленности: эксперт

Ситуация осложнилась в прошлом году, когда Дональд Трамп, вернувшись в Овальный кабинет, поспешно приступил к пересмотру условий мировой торговли и добился того, что многие крупные торговые партнёры США - Европейский союз, Япония, Южная Корея - платят более высокие пошлины на экспорт в США, чем раньше.

Нас не спасает тот факт, что мы мало экспортируем в США - всего несколько процентов от общего объёма. Наша жизнь и так непроста, потому что конкуренция за продажи в других регионах мира, включая Европу, усилилась.

Сейчас мир сталкивается с новыми, весьма вероятными экономическими потрясениями, связанными с боевыми действиями на Ближнем Востоке. Война и вызванные ею экономические разрушения - лишь очередная капля в нынешнем глобальном потоке негатива. Фактически, многие латвийские промышленные предприятия столкнулись со снижением объемов производства еще до того, как стало известно о приближении американской армады к иранскому побережью.

"Полтора года бурного роста в обрабатывающей промышленности Латвии временно остановились. Даже не остановились, а скорее провалились. Мы пережили резкое падение показателей промышленного производства уже в декабре прошлого года, за чем последовали слабые результаты в январе-феврале этого года, а затем снова сильный рост в марте", - говорит экономист Банка Латвии Агнесе Пуке.

По данным Центрального статистического управления, объем производства в обрабатывающей промышленности в первом квартале этого года был на 2,1% ниже, чем в последнем квартале прошлого года, но на 1% выше, чем в первом квартале прошлого года.

Зима была плохой, и март в некоторой степени вывел производство из кризиса. В третьем месяце года было произведено на 4,4% больше, чем годом ранее. Март принес позитивный сюрприз, но есть сомнения в его устойчивости.

Пуке называет кредитование позитивным фактором роста производства. Оно могло бы стимулировать строительство, но для этого требуется значительная поддержка со стороны деревообрабатывающей, металлургической и добывающей промышленности. Одновременно она указывает и на негативный фактор - уже упомянутую войну на Ближнем Востоке.

