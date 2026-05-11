Даже чай уже не тот? Климат меняет вкус напитка, который весь мир считал вечным

Редакция PRESS 11 мая, 2026 10:28

0 комментариев

Чашка чая — одна из самых привычных вещей на планете. Её пьют утром, вечером, на работе, в поезде, на кухне, в гостях, в одиночестве и за большим столом. Где-то добавляют молоко, где-то лимон, где-то мяту, где-то пьют крепкий чёрный чай из маленьких стаканов, а где-то — зелёный, жасминовый или терпкий высокогорный.

Но теперь под угрозой оказалась даже эта повседневная стабильность.

Новый доклад Christian Aid предупреждает: из-за изменения климата чай может стать более горьким, менее стабильным по вкусу и дороже. И речь не только о британской “cuppa”, хотя именно Великобритания особенно болезненно воспринимает любые новости о чае. Под ударом — напиток, который для миллионов людей в разных странах давно стал частью обычного дня.

Проблема в том, что чай очень чувствителен к погоде. Для хорошего урожая ему нужны относительно стабильные условия: подходящая температура, достаточно дождей, но не слишком много, и без резких климатических сюрпризов. А именно с этим всё чаще начинаются проблемы в ключевых чайных регионах — в Кении, Индии и Шри-Ланке.

Жара, засухи, ливни, поздние заморозки, вредители — всё это влияет не только на количество чайных листьев, но и на их вкус.

В докладе говорится, что вкус и качество чая зависят от тонкого баланса природных соединений — катехинов, аминокислот, полифенолов. При более высоких температурах в листьях может становиться больше веществ, дающих терпкость, и меньше того, что создаёт мягкость и сладковатый оттенок.

Проще говоря, привычный мягкий чай может всё чаще становиться резче и горче.

А если дожди приходят не тогда, когда нужно, или оказываются слишком сильными, вкус тоже меняется. Листья могут терять глубину и характер. Урожай становится менее предсказуемым, качество — нестабильным, а поставки — нервными.

Для покупателя это может начаться почти незаметно. Вчера чай был привычным, сегодня — как будто грубее. Потом цена немного выше. Потом любимая марка уже не такая, как раньше. Потом упаковка та же, а вкус — нет.

Фермеры это чувствуют раньше всех.

Кенийский фермер Рубен Корир из округа Керичо рассказал, что в слишком сухую или непредсказуемую погоду листья становятся меньше, а вкус — уже не таким, каким был в более стабильные сезоны. По его словам, дожди больше не приходят тогда, когда их ждут, сухие периоды длятся дольше, а урожай и доход становятся всё менее предсказуемыми.

И это не только проблема далёких плантаций. Даже небольшие чайные фермы в Великобритании сталкиваются с новой погодной реальностью: более тёплые зимы, внезапные поздние заморозки, нерегулярные дожди.

То есть меняется не просто рынок. Меняется сама основа привычного вкуса.

Чайные бренды десятилетиями строили бизнес на том, что покупатель открывает коробку — и получает тот самый вкус. Узнаваемый, ровный, надёжный. Но чтобы вкус оставался одинаковым, климат тоже должен быть достаточно стабильным.

А он всё чаще перестаёт быть таким.

Теперь специалисты говорят о более устойчивых сортах чая, новых системах орошения, теневых деревьях для защиты кустов, поддержке фермеров и справедливых ценах. Всё это звучит как большой аграрный план. Но для обычного человека итог может быть очень простым.

Однажды он заварит привычный чай — и поймёт, что что-то изменилось.

Та же кружка. Та же кухня. Та же коробка на столе.
А вкус уже другой.

Комментарии (0)
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

