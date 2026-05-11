Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Кому и как присуждается инвалидность в Латвии: какие пособия, привилегии?

«Вести» 11 мая, 2026 16:41

Все чаще можно услышать про кого-то, что вроде бы и не старый человек, а уже у него букет болезней. И люди после 50 лет нередко уже не могут работать в полную силу. Особо надо выделить детей с особыми потребностями, которые также требуют государственной поддержки. Число жителей с инвалидностью не уменьшается, а растет – по отношению к общей численности населения страны...В новой подборке полезной информации: кому и как присуждается инвалидность, какие критерии при этом учитывают врачи при оценке состояния здоровья пациента?

Потеря трудоспособности

Назначается одна из трЕх групп инвалидности

Государственная врачебная комиссия экспертизы здоровья и трудоспособности (VDEаVK) на основании документов о состоянии здоровья, представленных заявителем или его доверенным лицом, устанавливает степень функциональных ограничений пациента и процент трудоспособности. На этом основании назначается инвалидность, а с 2025 года – с указанием процента трудоспособности.

* 1-я группа инвалидности. Устанавливается, если:

- у пациента сильно выражено ограничение физических или психических способностей;

- ему требуются постоянный уход и надзор;

- у него сильно ограничена способность работать и ухаживать за собой;

- невозможна его интеграция в общество без соответствующей постоянной помощи.

Характеризуется как очень тяжелая инвалидность, потеря трудоспособности составляет от 80 до 100%.

* 2-я группа инвалидности. Предусмотрена, если:

- у человека выражено ограничение физических или психических способностей;

- у него ограничена способность работать и ухаживать за собой;

- его интеграция в общество без соответствующей постоянной помощи невозможна.

Характеризуется как тяжелая инвалидность, потеря работоспособности составляет от 60 до 79%.

* 3-я группа инвалидности. Назначается, если:

- у жителя умеренно выражено ограничение физических или психических способностей;

- у него ограничена способность работать и ухаживать за собой;

- затруднена его интеграция в общество без соответствующей постоянной помощи.

Характеризуется как умеренно выраженная инвалидность, потеря работоспособности составляет от 25 до 59%.

V Определяется и прогнозируемая инвалидность. Это ограничение физических или психических способностей, вызванное болезнью или травмой, когда после длительного (максимально 52 недели) лечения возможно установление инвалидности...

Сроки инвалидного статуса

Инвалидность назначается: на определенный срок или без повторного срока экспертизы инвалидности (пожизненно).

По возрасту:

- до 18 лет - на один год, два, пять лет или до 18-летнего возраста;

- с 18 лет - на шесть месяцев, один год, два, пять лет или без повторного срока экспертизы инвалидности (пожизненно).

(!) Пациенты, достигшие возраста, необходимого для назначения государственной пенсии по старости, сохраняют статус инвалида или проходят повторную экспертизу инвалидности. Жителям пенсионного возраста назначается инвалидность (1-я, 2-я, 3-я группы) без указания ограничения трудоспособности в процентах...

Главное - документы

Как определяется инвалидность?

Оценка трудоспособности и степени инвалидности проводится в отношении лица с физическими или психическими нарушениями здоровья, в связи с которыми:

- пациент находился на непрерывном лечении в течение не менее шести месяцев до даты проведения экспертизы;

- у пациента сформировались стойкие функциональные ограничения, что подтверждается медицинскими документами.

1. Для этого надо сначала обратиться к своему семейному врачу. Тот осматривает пациента и направляет на дальнейшее обследование состояния здоровья.

2. По результатам комплексного медицинского осмотра и соответствующего лечения врач выносит решение о направлении в Государственную комиссию экспертизы здоровья и трудоспособности (VDEаVK).

3. Для определения степени потери трудоспособности и установления инвалидности пациенту надо подать заявление в VDEаVK. Это может сделать сам пациент или его законный представитель (например, лечащий врач).

Подать заявление можно: лично в VDEаVK; в электронной форме, заверив э-подписью; отправив по почте.
Если врачебная комиссия признает нетрудоспособность человека, то инвалидность устанавливается ему со дня получения комиссией полного списка необходимых документов...

Увеличить поддержку

Что показали данные проверки

Более 221 тысячи человек с инвалидностью насчитывалось в Латвии в 2024 году, и число их продолжает расти, - говорят опубликованные в январе этого года данные о результатах проверки, проведенной Государственным контролем.

Подчеркнуто, что значительная часть поддержки по-прежнему направлена на пособия, в то время как услуги (уход, транспорт, реабилитация и адаптация жилья) в разных самоуправлениях недостаточны или доступны в меньшей степени.

Также было отмечено, что большая часть экспертов VDEаVK работает сверхурочно, хотя некоторые функции, включая продление больничных листов после 26 недель, могли бы выполняться специалистами здравоохранения...

Оплата лечения

Помогают ли в этом пенсионерам?

-Пенсия у меня 480 евро, хотя трудилась на вредной работе в свое время. Здоровье все хуже. Семейный врач выписала направление на УЗИ, на компьютерную томографию, к неврологу. Однако по госцене не попасть, а платить 80 и 150 евро за каждое обследование я не могу. Если же по очереди – то надо ждать месяцами.
У меня инвалидность 3-й группы. Живу в Риге. Может быть, пенсионерам и инвалидам положена какая-то социальная помощь на оплату лечения?

Право на получение пособия имеют лица, задекларировавшие свое место жительства на административной территории города Риги, проживающие по указанному адресу, если их домохозяйства признаны малоимущими или малообеспеченными, - информирует департамент благосостояния Рижской думы. В таком случае можно просить пособие по уходу за здоровьем.

1. Для пенсионеров/инвалидов/получателей государственного пособия социального обеспечения – 100 евро в год для покрытия установленной государством обязательной доплаты пациента и оплаты амбулаторных сборов за медицинские манипуляции, обследования, консультации специалистов.

2. Помощь для покрытия доплаты пациента за получение оплачиваемых государством медицинских услуг предоставляется, если после оплаты пребывания в больнице и оплаты аренды квартиры и коммунальных услуг семье не обеспечивается гарантированный минимальный уровень дохода. Размер пособия рассчитывается по формуле.

3. Помощь согласно фактическим расходам - в пределах суммы, указанной в документе, удостоверяющем сделку на оплату части расходов на приобретение лекарственных средств и изделий медицинского назначения, включенных в перечень государственных компенсируемых лекарственных средств, - предоставляется без ограничений.

4. Пенсионерам/инвалидам/получателям государственных пособий социального обеспечения полагается помощь в размере до 345 евро в год в качестве компенсации за оплату средств при недержании мочи или мочевых катетеров на основании платежных документов.

ВНИМАНИЕ! Инвалидам 1-й и 2-й групп государство оплачивает медицинские услуги (по цене взноса пациента)...

Бесплатный проезд

Привилегии для жителей с инвалидностью

-Мужу дали 2-ю группу инвалидности. Приходится ездить к врачам в Ригу, а там добираться автобусом или другим транспортом. Есть ли инвалидам льготы на оплату проезда на поезде или в автобусе? А сопровождающему лицу?

Право на бесплатный проезд в общественном транспорте городского и районного значения (поезд, автобус) имеют в том числе лица с инвалидностью 1-й или 2-й группы.

А сопровождающие – только человека с инвалидностью 1-й группы или ребенка-инвалида (до 18 лет).
Для инвалидов с проблемами передвижения предусмотрены транспортные доплаты и льготы на транспортный налог...

(!) Подробнее о порядке проведения экспертизы инвалидности и графике работы региональных отделений Государственной врачебной комиссии экспертизы здоровья и трудоспособности:

- на портале vdeavk.gov.lv

- по телефонам: 29632807; 67614885;

- по электронной почте: konsultacijas@vdeavk.gov.lv.

Подготовила Лана ВАСИЛЬЕВА

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (1)

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

