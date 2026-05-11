На 31 участке автодорог введены ограничения из-за ремонтов: где именно?

В районах Балви, Барбеле и Валдемарпилс ведутся более масштабные строительные работы на региональных дорогах.

Наибольшие ограничения движения на главных дорогах страны действуют на Даугавпилсской трассе (А6). Там, от Госпори до Ницгале, есть два участка со светофорами и ограничение скорости 50 и 70 километров в час. Расчетное время на проезд ремонтного участка составляет полчаса. Аналогичное ограничение скорости действует и на участке от Калнишкиса до Юбасте, но время проезда этого участка составляет 20 минут.

Также на развязке объездной дороги Даугавпилса и на участке до Свенте есть два участка со светофорами. Пересечение их занимает 30 минут.

На Баусской автомагистрали (А7), на въезде в Ригу, ведутся строительные работы по 4-й фазе Южного моста, а также возведение пешеходной и велосипедной инфраструктуры, соединяющей Кекаву и Ригу. В часы пик возможны пробки.

Тем временем на трассе Екабпилс-Резекне-Лудза-российская граница (Терехова) в районе Лудзы есть три участка со светофорами. Пересечение этого участка занимает 35 минут.

В свою очередь, наибольшие ограничения движения на региональных дорогах страны действуют на участке Гулбене-Балви-Виляка-Граница России (Виентули) (Р35) от Литене до Балви, на участке Бауска-Айзкраукле (Р87) от Озолайне до Барбеле, на участке Валдгале-Роя (Р126) от Валдемарпилса до Руды, а также на участке Тукумс-Кестерциемс-Мерсрагс-Колка (P131) от Тукумса до Кестерциемса.

Информация обо всех действующих ограничениях движения на государственных дорогах доступна на веб-сайте "Latvijas valsts ceļu" и по круглосуточной бесплатной информационной горячей линии 8000 5555.