На 31 участке автодорог введены ограничения из-за ремонтов: где именно?

© LETA 11 мая, 2026 11:01

Новости Латвии

В связи с ремонтными и строительными работами на 31 участке государственных автомагистралей действуют различные ограничения движения, что приведет к увеличению времени в пути, сообщила LETA компания «Латвийские государственные дороги» (LVC).

В районах Балви, Барбеле и Валдемарпилс ведутся более масштабные строительные работы на региональных дорогах.

Наибольшие ограничения движения на главных дорогах страны действуют на Даугавпилсской трассе (А6). Там, от Госпори до Ницгале, есть два участка со светофорами и ограничение скорости 50 и 70 километров в час. Расчетное время на проезд ремонтного участка составляет полчаса. Аналогичное ограничение скорости действует и на участке от Калнишкиса до Юбасте, но время проезда этого участка составляет 20 минут.

Также на развязке объездной дороги Даугавпилса и на участке до Свенте есть два участка со светофорами. Пересечение их занимает 30 минут.

На Баусской автомагистрали (А7), на въезде в Ригу, ведутся строительные работы по 4-й фазе Южного моста, а также возведение пешеходной и велосипедной инфраструктуры, соединяющей Кекаву и Ригу. В часы пик возможны пробки.

Тем временем на трассе Екабпилс-Резекне-Лудза-российская граница (Терехова) в районе Лудзы есть три участка со светофорами. Пересечение этого участка занимает 35 минут.

В свою очередь, наибольшие ограничения движения на региональных дорогах страны действуют на участке Гулбене-Балви-Виляка-Граница России (Виентули) (Р35) от Литене до Балви, на участке Бауска-Айзкраукле (Р87) от Озолайне до Барбеле, на участке Валдгале-Роя (Р126) от Валдемарпилса до Руды, а также на участке Тукумс-Кестерциемс-Мерсрагс-Колка (P131) от Тукумса до Кестерциемса.

Информация обо всех действующих ограничениях движения на государственных дорогах доступна на веб-сайте "Latvijas valsts ceļu" и по круглосуточной бесплатной информационной горячей линии 8000 5555.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (2)

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

