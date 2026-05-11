Коалиция на грани развода: будет работать техническое правительство? (1)

Редакция PRESS 11 мая, 2026 11:27

Новости Латвии 1 комментариев

Если "Прогрессивные" решат выйти из коалиции, будет работать техническое правительство, заявила в передаче "900 секунд" на телеканале TV3 премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство"), когда ее спросили, каков план дальнейшей работы в таком случае.

Силиня признала, что не предлагала "Прогрессивным" выдвинуть своего кандидата на пост министра, поскольку представители партии не участвовали в воскресных переговорах.

"Я им ничего не предлагала, потому что даже не могла с ними это обсудить. Они вчера на встречу не явились", - сказала премьер, добавив, что министр культуры Агнесе Лаце подключилась к разговору, а затем отключилась.

"Министр обороны Андрис Спрудс до сих пор мне не позвонил и не сказал, что уходит в отставку. Так что коммуникация сейчас затруднена", - признала премьер, добавив, что готова к разговору и сотрудничеству.

Глава правительства признала, что не знает, хватит ли в Сейме голосов за предложенного на эту должность полковника Райвиса Мелниса. Премьер добавила, что не говорила с представителями оппозиции, поскольку сначала "как нормальный глава правительства" хотела обсудить ситуацию с представителями коалиции, где на данный момент "у меня остался только Союз зеленых и крестьян"".

"Это дело "Прогрессивных", что они будут делать. Коалиции приходят и уходят. Мне важно обеспечить компетентное управление в сфере обороны", - подчеркнула премьер.

Силиня также сообщила, что в случае утверждения Мелниса ему придется отказаться от воинского звания.

...Находящийся в оппозиции в Сейме "Объединенный список" (ОС) позже сообщил, что не готов поддержать выдвинутого на пост министра обороны полковника Райвиса Мелниса "при этом правительстве и премьере", заявил в интервью передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама" депутат Сейма, член правления ОС Марис Кучинскис.

На вопрос, поддержит ли ОС Мелниса, политик ответил: "Только, конечно, не при этом правительстве и премьере".

Он признал, что не знаком с Мелнисом, не отрицает, что у него есть плюсы, и ОС с интересом его выслушал бы, но в этой ситуации первое слово за коалицией, а именно, справится ли она с этой ситуацией. Если она не сможет, то Кучинскис ожидает действий президента страны.

В Сейме у ОС 13 депутатов.

Комментарии (1)
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0! (1)

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат? (1)

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах (1)

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев (1)

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года (1)

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (1)

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года (1)

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

