Силиня признала, что не предлагала "Прогрессивным" выдвинуть своего кандидата на пост министра, поскольку представители партии не участвовали в воскресных переговорах.

"Я им ничего не предлагала, потому что даже не могла с ними это обсудить. Они вчера на встречу не явились", - сказала премьер, добавив, что министр культуры Агнесе Лаце подключилась к разговору, а затем отключилась.

"Министр обороны Андрис Спрудс до сих пор мне не позвонил и не сказал, что уходит в отставку. Так что коммуникация сейчас затруднена", - признала премьер, добавив, что готова к разговору и сотрудничеству.

Глава правительства признала, что не знает, хватит ли в Сейме голосов за предложенного на эту должность полковника Райвиса Мелниса. Премьер добавила, что не говорила с представителями оппозиции, поскольку сначала "как нормальный глава правительства" хотела обсудить ситуацию с представителями коалиции, где на данный момент "у меня остался только Союз зеленых и крестьян"".

"Это дело "Прогрессивных", что они будут делать. Коалиции приходят и уходят. Мне важно обеспечить компетентное управление в сфере обороны", - подчеркнула премьер.

Силиня также сообщила, что в случае утверждения Мелниса ему придется отказаться от воинского звания.

...Находящийся в оппозиции в Сейме "Объединенный список" (ОС) позже сообщил, что не готов поддержать выдвинутого на пост министра обороны полковника Райвиса Мелниса "при этом правительстве и премьере", заявил в интервью передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама" депутат Сейма, член правления ОС Марис Кучинскис.

На вопрос, поддержит ли ОС Мелниса, политик ответил: "Только, конечно, не при этом правительстве и премьере".

Он признал, что не знаком с Мелнисом, не отрицает, что у него есть плюсы, и ОС с интересом его выслушал бы, но в этой ситуации первое слово за коалицией, а именно, справится ли она с этой ситуацией. Если она не сможет, то Кучинскис ожидает действий президента страны.

В Сейме у ОС 13 депутатов.