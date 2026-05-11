Судя по комментариям, дело происходит 9 мая нынешнего года на мемориале в Саласпилсе.

Предположительно, женщина привлекла внимание сотрудников полиции из-за своей сумки, цвета которой отдалённо напоминают российский флаг, хотя полосы на сумке расположены иначе и оттенки красного и синего цветов с флагом РФ не совпадают. Скорее, цвета соответствуют флагу Королевства Нидерландов, но на нём полосы расположены в обратном порядке.

"Если сумочку поставить набок - французский флаг, перевернуть - нидерландский. Вот тут товарищи по ЕС должны обидеться", - пишут на платформе "Х".

Как выяснили комментаторы, это сумка бренда Tommy Hilfiger, чьими корпоративными цветами являются тёмно-синий, белый и красный.

Отклики в "Фейсбуке":

- Политический дальтонизм.

- Tommy Hilfiger - теперь флаг России?!

- Цвета российского флага легко запомнить. Снизу вверх: Красный - К, Голубой- Г, Белый - Б. Все вместе - КГБ. А то так гражданина Нидерландов задержат, и будет скандал.